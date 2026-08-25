DU NCWEB Cut Off 2026: B.A. Programme और B.Com की Fourth List जारी; 25 अगस्त से Admission शुरू, यहां देखें Direct Link

DU NCWEB 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के Non-Collegiate Women’s Education Board (NCWEB) ने 2026-27 शैक्षणिक सेशन के लिए चौथी कट-ऑफ लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। यह कट-ऑफ B.A. (Programme) और B.Com UG courses के लिए जारी की गई है। छात्र एडमिशन पोर्टल admission.du.ac.in पर ऑनलाइन चौथे राउंड की प्रोग्राम-वाइज कट-ऑफ लिस्ट को देख और डाउनलोड कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, इस कट-ऑफ के आधार पर ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया को आज यानी 25 अगस्त 2026 की सुबह 10 बजे से शुरू कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 26 अगस्त 2026 की रात 11:59 बजे तक जारी रहेगी। ऐसे में जिन छात्राओं ने NCWEB में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उनमें से वह छात्र जिन्हें अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, वह इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। छात्रों को अपनी Eligibility और संबंधित Teaching Centre की उपलब्ध सीटों के अनुसार कट-ऑफ को चेक करके समय पर Admission Process को पूरा करना चाहिए।

DU NCWEB Fourth Cut-Off 2026 Highlights दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के Non-Collegiate Women’s Education Board (NCWEB) ने 2026-27 शैक्षणिक सेशन में एडमिशन लेने वाले छात्र इस टेबल से सभी इंपॉर्टेंट जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। इवेंट डिटेल्स यूनिवर्सिटी का नाम University of Delhi (DU) बोर्ड का नाम Non-Collegiate Women’s Education Board (NCWEB) एकेडमिक सेशन 2026-27 कट-ऑफ Fourth Cut-Off List कोर्सेज B.A. (Programme), B.Com Cut-Off जारी 24 अगस्त 2026 एडमिशन शुरू 25 अगस्त 2026, सुबह 10 बजे एडमिशन की लास्ट डेट 26 अगस्त 2026, रात 11:59 बजे एडमिशन मोड Online Official Admission Portal admission.uod.ac.in FOURTH CUT-OFF LIST - 2026-2027 for NCWEB, Official Notice DU ने एक ऑफिशियल नोटिस के जरिए चौथी कट-ऑफ के तहत B.A. (Programme) और B.Com दोनों के लिए Admission Window की जानकारी दी है।