Bihar Board Matric Registration 2027: आज से 10वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब है Last Date

Bihar Board Matric Registration 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए 10वीं यानी मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ताजा अपडेट के अनुसार, आज यानी 25 अगस्त 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को 16 सितंबर 2026 तक शुरू कर दी गई है। वर्तमान में मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे और बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को अपने बोर्ड से संबद्ध स्कूल प्रशासन को सूचित करना होगा। साथ ही, अपनी सभी डिटेल्स को जमा करना होगा। 10वीं के लिए रजिस्टर करने के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.org पर विजिट करें। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. के अनुसार, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने और फीस जमा करने की लास्ट डेट 16 सितंबर, 2026 ऐलान की गई है। Bihar Board Matric Registration 2027 Highlights जानकारी डिटेल्स बोर्ड Bihar School Examination Board (BSEB) एग्जाम Annual Secondary Examination 2027 कक्षा 10वीं / Matric ऐकेडमिक सेशन 2026-27 रजिस्ट्रेशन शुरू 25 अगस्त 2026 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 सितंबर 2026 रजिस्ट्रेशन मोड ऑनलाइन Official Website biharboardonline.org

छात्र का पूरा नाम

माता का नाम

पिता का नाम

जन्मतिथि

स्कूल का नाम और डिटेल्स

सब्जेक्ट्स की जानकारी

कैटेगरी

फोटो और अन्य आवश्यक डिटेल्स

रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी बीएसईबी मैट्रिक एग्जाम 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? प्रिंसिपल के साथ स्कूल के टीचर को बीएसईबी मैट्रिक एग्जाम 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा। 1. ऑफिशियल वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर जाएं। 2. लॉग इन करने के लिए स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करें। 3. डैशबोर्ड में, संबंधित छात्रों का डेटा अपलोड करें। 4. जमा करने के लिए उनकी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें। 5. ऑनलाइन एग्जाम फीस का जमा करें। 6. फॉर्म को डाउनलोड करें। बीएसईबी मैट्रिक एग्जाम 2027 रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक - यहां क्लिक करें कौन-से सितंबर को Last Date है, आखिरी दिन का इंतजार न करें Bihar Board Matric Registration 2027 के लिए 16 सितंबर 2026 लास्ट डेट घोषित की गई है।