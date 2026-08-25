Bihar Board Matric Registration 2027: आज से 10वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब है Last Date
Bihar Board Class 10 Registration 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 2026-27 के लिए 10 के फाइनल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन आज 25 अगस्त, 2026 से शुरू कर दी है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.org पर जाकर 16 सितंबर, 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नोटिस और डायरेक्ट लिंक के लिए नीचे पढ़े।
Bihar Board Matric Registration 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए 10वीं यानी मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ताजा अपडेट के अनुसार, आज यानी 25 अगस्त 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को 16 सितंबर 2026 तक शुरू कर दी गई है।
वर्तमान में मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे और बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को अपने बोर्ड से संबद्ध स्कूल प्रशासन को सूचित करना होगा। साथ ही, अपनी सभी डिटेल्स को जमा करना होगा। 10वीं के लिए रजिस्टर करने के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.org पर विजिट करें।
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. के अनुसार, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने और फीस जमा करने की लास्ट डेट 16 सितंबर, 2026 ऐलान की गई है।
Bihar Board Matric Registration 2027 Highlights
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जानकारी
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डिटेल्स
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बोर्ड
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Bihar School Examination Board (BSEB)
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एग्जाम
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Annual Secondary Examination 2027
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कक्षा
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10वीं / Matric
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ऐकेडमिक सेशन
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2026-27
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रजिस्ट्रेशन शुरू
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25 अगस्त 2026
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रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
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16 सितंबर 2026
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रजिस्ट्रेशन मोड
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ऑनलाइन
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Official Website
BSEB के आधिकारिक पोर्टल पर “ONLINE APPLICATION FOR SECONDARY REGISTRATION 2026 FOR EXAM 2027” उपलब्ध है। पोर्टल में स्कूल लॉगिन, भुगतान, विद्यार्थियों को जोड़ने और डिटेल्स भरने जैसी प्रक्रियाएं दी गई हैं।
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Bihar Board 10th Registration 2027: छात्रों को खुद फॉर्म भरना है या स्कूल भरेगा?
Bihar Board Matric Registration 2027 की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल के द्वारा पूरी की जाएगी। 10वीं में रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों को अपने संबंधित स्कूल से संपर्क करके आवश्यक जानकारी और डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध कराने होंगे।
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Registration Form भरने से पहले इन Details को जरूर चेक करें
रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल की गई डिटेल्स कई बार गलती से गलत फील हो जाती है, इसलिए फॉर्म को सबमिट करने से पहले छात्र अपनी सभी डिटेल्स को चेक करें। साथ ही, यह डिटेल्स आगे बोर्ड के रिकॉर्ड में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। छात्र नीचे दी गई इन डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें।
- छात्र का पूरा नाम
- माता का नाम
- पिता का नाम
- जन्मतिथि
- स्कूल का नाम और डिटेल्स
- सब्जेक्ट्स की जानकारी
- कैटेगरी
- फोटो और अन्य आवश्यक डिटेल्स
- रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी
बीएसईबी मैट्रिक एग्जाम 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
प्रिंसिपल के साथ स्कूल के टीचर को बीएसईबी मैट्रिक एग्जाम 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
1. ऑफिशियल वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर जाएं।
2. लॉग इन करने के लिए स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करें।
3. डैशबोर्ड में, संबंधित छात्रों का डेटा अपलोड करें।
4. जमा करने के लिए उनकी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें।
5. ऑनलाइन एग्जाम फीस का जमा करें।
6. फॉर्म को डाउनलोड करें।
बीएसईबी मैट्रिक एग्जाम 2027 रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक - यहां क्लिक करें
कौन-से सितंबर को Last Date है, आखिरी दिन का इंतजार न करें
Bihar Board Matric Registration 2027 के लिए 16 सितंबर 2026 लास्ट डेट घोषित की गई है।
Bihar Board Matric Registration 2027: Official Website
BSEB का ऑफिशियल पोर्टल biharboardonline.org है। यहां Secondary Registration 2026 for Exam 2027 से संबंधित ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध है।
छात्र रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.