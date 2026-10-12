Delhi Metro: दिल्ली के 6 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद, 30 जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देखें अपडेट

दिल्ली में आज घर से निकलने से पहले मेट्रो और ट्रैफिक से जुड़ी जरूरी जानकारी जरूर जान लें। सोमवार, 12 अक्टूबर को INDIA ब्लॉक के प्रस्तावित विरोध मार्च को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसके चलते दिल्ली मेट्रो के 6 प्रमुख स्टेशनों पर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक यात्रियों की एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी। वहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने करीब 30 जगहों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई है। रात में हुई भारी बारिश और संभावित जलभराव से ऑफिस जाने वालों और अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के 6 मेट्रो स्टेशनों पर बंद रहेंगे गेट दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए छह मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 12 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक लागू रहेगी। प्रभावित मेट्रो स्टेशनों की लिस्ट में ये नाम शामिल है-

पटेल चौक जनपथ राजीव चौक मंडी हाउस केंद्रीय सचिवालय बाराखंबा रोड DMRC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रखेंगी। हालात की समीक्षा के बाद जरूरत पड़ने पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी। हालांकि, यात्रियों को इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने यानी इंटरचेंज की सुविधा मिलती रहेगी। दिल्ली की 30 जगहों पर लग सकता है जाम मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियों और सुरक्षा व्यवस्था के कारण मध्य दिल्ली समेत कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर ट्रैफिक के अनुसार घर से निकलने की सलाह दी है। इन जगहों पर लग सकता है जाम ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, करीब 30 स्थानों पर यातायात प्रतिबंध या डायवर्जन लागू हो सकते हैं, जिनमें ये नाम प्रमुख है- -शंकर रोड राउंडअबाउट से वंदे मातरम T-पॉइंट की ओर जाने वाला रूट -धौला कुआं फ्लाईओवर