IOB Security Guard Admit Card 2026 जारी, iob.in से करें डाउनलोड

IOB Security Guard Admit Card 2026 Released: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए आयोजित होने वाले ऑनलाइन एग्जाम का एडमिट कार्ड ऑफिशियल रूप से वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) या एक्स-अग्निवीरों (Ex-Agniveers) कोटा के अंदर इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब बैंक के ऑफिशियल करियर पोर्टल iob.bank.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बैंक द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, एडमिट कार्ड 12 अक्टूबर 2026 से 22 अक्टूबर 2026 तक ही डाउनलोड के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। साथ ही, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लास्ट डेट से पहले ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें।

IOB Security Guard Call Letter 2026

इंडियन ओवरसीज बैंक सिक्योरिटी गार्ड एग्जाम और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।