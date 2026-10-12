SSC GD Result 2026: एसएससी जीडी रिजल्ट ssc.gov.in जारी, मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करें

SSC GD Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम 2026 आज 12 अक्टूबर, 2026 को जारी कर दिया है। आयोग ने परीक्षा 2026 का आयोजन 27 अप्रैल से 31 मई तक किया था। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल (BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF और NCB) की पोस्ट को भरना है। जिसमें कुल 25487 रिक्त पद शामिल है। परीक्षा में शामिल हुए लगभग 48 लाख से अधिक उम्मीदवार परिणामों का इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया गया है। SSC GD Result 2026: रिजल्ट जारी एसएससी की ओर से जीडी कांस्टेबल रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। आयोग की ओर से कुल 4 मेरिट लिस्ट जारी की गई हैं। जिसे उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं: रिजल्ट मेरिट लिस्ट एसएससी जीडी रिजल्ट 2026 मेरिट लिस्ट 1, मेरिट लिस्ट 2, मेरिट लिस्ट 3, मेरिट लिस्ट 4

SSC GD Result 2026 Out: हाइलाइट्स एसएससी जीडी रिजल्ट 2026 आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इसमें क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण PET-PST में शामिल होना होगा। अन्य हाइलाइट्ल के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं: आयोग का नाम कर्मचारी चयन आयोग (SSC) पोस्ट जनरल ड्यूटी कांस्टेबल (GD Constable) परीक्षा का नाम एसएससी GD कांस्टेबल परीक्षा 2026 कुल पोस्ट 25,487 एसएससी GD एग्जाम डेट 27 अप्रैल से 30 मई 2026 SSC GD Answer Key 2026 डेट 15 जून 2026 SSC GD Result 2026 डेट 12 अक्टूबर 2026 (जारी) वेबसाइट ssc.gov.in Check- SSC GD Result 2026 (OUT) SSC GD Result 2026: रिक्त पदों की संख्या एसएससी जीडी कांस्टेबल में कुल 23,467 रिक्त पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। वहीं, 2020 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या निम्नलिखित है:

पुरुष उम्मीदवारों की संख्या पद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस जनरल कुल पदों की संख्या बीएसएफ 78 58 113 53 222 524 सी आई एस एफ 1918 1391 2958 1321 5547 13135 सीआरपीएफ 870 32 1343 598 2523 5366 एसएसबी 257 167 412 176 752 1764 आई टी बी पी 146 139 219 109 486 1099 एआर 161 302 278 157 658 1556 एसएसएफ 3 2 6 2 10 23 कुल 3433 2091 5329 2416 10198 23467 महिला उम्मीदवारों की संख्या पद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस जनरल कुल पदों की संख्या बीएसएफ 11 7 20 5 49 92 सी आई एस एफ 205 152 326 150 627 1460 सीआरपीएफ 15 8 27 8 66 124 एसएसबी 0 0 0 0 0 0 आई टी बी पी 24 25 38 16 91 194 एआर 14 30 25 10 71 150 एसएसएफ 0 0 0 0 0 0 कुल 269 222 436 189 904 2020