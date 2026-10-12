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India Post GDS Cut Off 2026 Out: जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाइज मार्क्स

By Priyanka Pal
Last Updated: Oct 14, 2026, 10:33 IST

India Post GDS Cut Off 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026 के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट आगे लेख में देख सकते हैं। 

India Post GDS Cut Off 2026 Out: जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाइज मार्क्स
India Post GDS Cut Off 2026 Out: जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाइज मार्क्स

India Post GDS Cut Off 2026: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) 2026 की पहली मेरिट लिस्ट आज 12 अक्टूबर, 2026 को जारी की गई है। डाक विभाग, डाक सर्किलों में 23,757 रिक्तियों के लिए आयोजित जीडीएस ऑनलाइन भर्ती 2026 की मेरिट लिस्ट के साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। 

India Post GDS Cut Off 2026: हाइलाइट्स 

India Post GDS Result 2026 की सर्कल-वाइज मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट India Post के पोर्टल India Post GDS Online पर आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। अन्य विवरणों के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें।

संगठन

इंडिया पोस्ट

पद का नाम

ग्रामीण डाक सेवक (BPM, ABPM, GDS)

चयन प्रक्रिया

मेरिट लिस्ट और दस्तावेज सत्यापन

शैक्षणिक योग्यता 

10वीं पास 

आधिकारिक वेबसाइट

indiapostgdsonline.gov.in

मेरिट लिस्ट 

स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज

इंडिया पोस्ट GDS पहली मेरिट लिस्ट 2026 जारी होने की तिथि

12 अक्टूबर, 2026 (जारी)

Also Check: India Post GDS 1st Merit List 2026

GDS Result 2026 Cut Off: पिछले साल की कट ऑफ

साल 2025 की पहली मेरिट लिस्ट में जनरल कैटेगरी का कटऑफ 84% से 94% के बीच रहा। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों और मेट्रो इलाकों में कटऑफ सबसे ज्यादा रहा। नीचे पिछले साल का कटऑफ प्रतिशत दिया गया है।

राज्य/सर्कल

सामान्य (UR)

ओबीसी (OBC)

ईडब्ल्यूएस (EWS)

एससी (SC)

एसटी (ST)

PwBD (%)

आंध्र प्रदेश

95

95

93.4167

93.4167

93.4167

91.8333

असम

92

89

86.6667

86.3333

86.5

76.3333

बिहार

97.6

97

95

95

95

86.1667

छत्तीसगढ़

95

95

93.1

91.5

90.25

87.4

गुजरात

92.8

92.2

91.8

92.6

89.2

80.4

हरियाणा

88

82

81

81

79

हिमाचल प्रदेश

98.1667

95.8

95

93.1

93.4167

86.8571

जम्मू-कश्मीर

97.6667

96.4

95.1667

95

90.65

87.4

झारखंड

97

97

95

95

95

91.2

कर्नाटक

95

95.84

90.72

93.92

91.68

89.12

केरल

95

95

95

95

95

89.3

मध्य प्रदेश

95

96

91.5

94

88.1667

87.2

महाराष्ट्र

95.8

94

94

92.6667

93.3333

88

नॉर्थ ईस्टर्न

93

93.4286

91.5714

77

77

85.7143

ओडिशा

88.1667

90.5

88

90

84.1667

85.1667

पंजाब

98.4

95

92

95

95

87.6923

राजस्थान

95

95

92.5

93.6667

93.1

87.4

तमिलनाडु

98

97

96.2

97

96

89

तेलंगाना

95

95

93.4167

93.4167

95

91.8333

उत्तर प्रदेश

97.3333

97.8

93.1

97.3333

97.4667

92

उत्तराखंड

95

95

93.1

90.8

94.6667

85.4

पश्चिम बंगाल

96.8333

95.2857

90.8571

93.5714

88.71483

85.1429

यहां भी पढ़े: UP Police Constable Final Result

India Post GDS Cut off 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

इंडिया पोस्ट जीडीएस 2026 का कटऑफ कक्षा 10वीं के अंकों पर आधारित एक योग्यता मानदंड है। यह कोई निश्चित परीक्षा स्कोर नहीं है और प्रत्येक भर्ती चक्र के साथ बदलता रहता है। कई प्रमुख कारक प्रत्येक श्रेणी और डाक सर्कल के कटऑफ को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों को समझने से संभावित कटऑफ रुझानों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।

  • रिक्तियों की संख्या: किसी डाक सर्कल में जितनी अधिक जीडीएस रिक्तियां होंगी, अक्सर कटऑफ उतना ही लचीला (कम) होगा। रिक्तियों की संख्या कम होने पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण कटऑफ आमतौर पर अधिक होता है।

  • कुल आवेदक: आवेदकों की संख्या बढ़ने से प्रतिस्पर्धा तीव्र हो जाती है। इससे कटऑफ बढ़ सकता है, क्योंकि दसवीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले अधिक उम्मीदवार सीमित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

  • श्रेणी आरक्षण: कटऑफ विभिन्न श्रेणियों (यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी) में भिन्न-भिन्न हैं। यह विशिष्ट आरक्षण मानदंडों और प्रत्येक श्रेणी के लिए सीटों के वितरण के तरीके के कारण है।

  • दसवीं कक्षा के अंक: चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होता है। आवेदकों के बीच दसवीं कक्षा के प्रतिशत का समग्र वितरण कटऑफ को काफी हद तक प्रभावित करता है। उच्च समग्र प्रदर्शन से उच्च कटऑफ प्राप्त होता है।

  • सर्कल/राज्य के रुझान: विभिन्न डाक सर्किलों में मांग और आवेदकों की प्रोफाइल अलग-अलग होती है। इसी वजह से कटऑफ एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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First Published: Oct 12, 2026, 17:34 IST
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