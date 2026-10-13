UPESSC: यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल लिखित परीक्षा का परिणाम, 27 अक्टूबर से होंगे इंटरव्यू
UPESSC Principal Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 02/2022 के तहत प्राचार्य पद का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 27 से 30 अक्टूबर 2026 तक होने वाले इंटरव्यू के लिए रिजल्ट PDF आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in से डाउनलोड करें।
UPESSC Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अशासकीय सहायता प्राप्त और महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य के 111 पदों पर आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने 24 सितंबर 2026 को इस परीक्षा का आयोजन किया था और इसके बाद जारी उत्तर कुंजी पर मिली आपत्तियों के निस्तारण के बाद 12 अक्टूबर 2026 को सफल उम्मीदवारों का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है।
27 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित होंगे इंटरव्यू
लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का साक्षात्कार (Interview) 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 के बीच निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी 14 अक्टूबर 2026 से आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in से अपना Call Letter डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण-पत्रों के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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कैसे डाउनलोड करें यूपी प्राचार्य भर्ती रिजल्ट PDF
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) के प्राचार्य (Principal) पद के लिखित परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
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पहले आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
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वेबसाइट के होमपेज पर News सेक्शन में आपको विज्ञापन संख्या- 02/2022 (प्राचार्य पद) के लिखित परीक्षा परिणाम या विज्ञप्ति से संबंधित लिंक दिखाई देगा।
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संबंधित रिजल्ट या पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें, जिससे परिणाम की पीडीएफ फाइल आपके डिवाइस में खुल जाएगी।
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पीडीएफ खुलने के बाद, आप उसमें अपना रोल नंबर या नाम खोज (Search) सकते हैं।
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आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इस पीडीएफ को अपने फोन में सेव कर सकते हैं।
UPESSC Principal Result 2026 Download PDF Link
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने गैर-सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों और महिला कॉलेजों में 'प्रिंसिपल' के पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा (विज्ञापन संख्या 02/2022 के तहत) का रिजल्ट PDF अपनी आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार अब बिना किसी देरी के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हमने परीक्षार्थियों की आसानी के लिए रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया है।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.