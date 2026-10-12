भारत में कहां से निकलती है बूढ़ी गंडक नदी, जो नेपाल में बनी बाढ़ का कारण

बूढ़ी गंडक नदी इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। क्योंकि, नदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की सूचना है, जिससे नेपाल के गोरखा जिले में कई पुल बह गए और कुछ लोगों के लापता होने की भी सूचना है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बूढ़ी गंडक नदी कहां से निकलती है और इसका पूरा रूट क्या है? यदि आप नहीं जानते हैं, तो इस लेख के माध्यम से हम बूढ़ी गंडक नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे।

कहां से निकलती है बूढ़ी गंडक नदी

बूढ़ी गंडक उत्तर बिहार की एक प्रमुख नदी है और गंगा नदी की एक महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम नेपाल की सीमा के पास बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पहाड़ियों के पश्चिमी भाग में स्थित चौतरवा चौर से होता है। आपको बता दें कि अपने उद्गम स्थल से लेकर मुजफ्फरपुर जिले तक, इस नदी के ऊपरी हिस्से को स्थानीय स्तर पर 'सिकरहना' नदी के नाम से जाना जाता है।

कितनी है नदी की लंबाई

यह नदी पूरी तरह से भारत विशेषकर बिहार में ही बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिमी चंपारण से निकलकर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों से होकर बहती है।