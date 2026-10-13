दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर, जहां 1300 साल पहले हुआ था विस्फोट

दुनिया में आपने अलग-अलग ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। कुछ ज्वालामुखी अपने आकार के लिए जाने जाते हैं, जबकि कुछ ज्वालामुखी अपनी अधिक ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध हैं। इस कड़ी में दुनिया में एक ज्वालामुखी ऐसा भी है, जो कि अपने सबसे ऊंचे शिखर के लिए जाना जाता है। कौन-सा है यह ज्वालामुखी और कहां है स्थित, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर

दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर 'ओजोस डेल सलाडो'है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना और चिली देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 6,893 मीटर (22,615 फीट) है। यह न केवल दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, बल्कि माउंट एकांकागुआ के बाद पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है।

क्या है इसके नाम का अर्थ और भौगोलिक विशेषताएं

'ओजोस डेल सलाडो' एक स्पेनिश शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ ‘नमकीन आंखें’ या नमक के गड्ढे होता है। यह नाम इसे इसलिए दिया गया है, क्योंकि इसके ग्लेशियरों और ढलानों के बीच नमक के बड़े भंडार और खारे पानी की छोटी-छोटी झीलें पाई जाती हैं, जो ऊंचाई से देखने पर आंखों जैसी दिखती हैं।