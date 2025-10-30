AEEE 2026: अमृता विश्व विद्यापीठम ने अमृता एंट्रेंस एग्जामिनेशन - इंजीनियरिंग (AEEE 2026) बीटेक एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट aeee.amrita.edu पर जाना होगा। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2025 है।
AEEE 2026: मुख्य बातें
नीचे दी गई टेबल में AEEE 2026 बीटेक एडमिशन से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है:
|अवलोकन
|विवरण
|घटना नाम
|AEEE 2026 प्रवेश आवेदन
|परीक्षा का नाम
|अमृता प्रवेश परीक्षा - इंजीनियरिंग (AEEE 2026)
|बोर्ड का नाम
|अमृता विश्व विद्यापीठम
|शैक्षणिक वर्ष
|2025-26
|आधिकारिक वेबसाइट
|aeee.amrita.edu
|धारा
|इंजीनियरिंग
|प्रोग्राम
|बीटेक.
|स्तर
|स्नातक (यूजी)
|आवेदन की अंतिम तिथि
|15 जनवरी, 2026
|परीक्षा अवधि
|2.5 घंटे
|परीक्षा चरण
|2
|परीक्षा मोड
|ऑनलाइन, कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी)
|अंकन योजना
|सही: +3गलत: -1प्रयास न किया गया: 0
|विषयों
|अंक शास्त्रभौतिक विज्ञानरसायन विज्ञान
|पंजीकरण शुल्क
|1300 रुपये
अमृता AEEE 2026: जरूरी तारीखें
नीचे दी गई टेबल में AEEE 2026 परीक्षा से संबंधित जरूरी तारीखें दी गई हैं। इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए आवेदन करते समय कैंडिडेट को इन तारीखों का ध्यान रखना चाहिए:
|
आयोजन
|
खजूर
|
AEEE 2026 चरण 1 स्लॉट बुकिंग
|
10 जनवरी, 2026
|
AEEE 2026 चरण 1 परीक्षाएं
|
29 जनवरी - 1 फ़रवरी, 2026
|
AEEE 2026 चरण 1 परीक्षाएं
|
25 - 30 अप्रैल, 2026
|
AEEE 2026 काउंसलिंग सत्र
|
मई 2026
अमृता AEEE 2026: कैंडिडेट के लिए जरूरी सूचना
* कैंडिडेट को 12वीं कक्षा गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में कुल मिलाकर कम से कम 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। इसके साथ ही, इन तीनों विषयों में से हर एक में कम से कम 50% अंक होने चाहिए।
* आवेदकों की जन्म तिथि 1 जुलाई, 2004 और 30 जून, 2010 के बीच होनी चाहिए।
* AEEE 2026 के आवेदन शुल्क में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
* कैंडिडेट 500 रुपये का शुल्क देकर अपने JEE मेन्स पर्सेंटाइल के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
* एडमिशन पाने के लिए परीक्षा के दोनों चरणों में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। दूसरे चरण (Phase 2) की परीक्षा में बैठने के लिए, कैंडिडेट को 600 रुपये का भुगतान करना होगा।
AEEE 2026: संशोधित परीक्षा पैटर्न
कैंडिडेट यहां इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए संशोधित परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं। इस शैक्षणिक वर्ष, AEEE 2026 के सिलेबस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जोड़ा गया है। यहां विस्तार से जानें कि क्या-क्या नया जोड़ा गया है:
|प्रश्न पत्र
|प्रश्नों की संख्या (2026)
|प्रश्नों की संख्या (2025)
|अंक शास्त्र
|40
|40
|भौतिक विज्ञान
|25
|30
|रसायन विज्ञान
|20
|25
|मात्रात्मक रूझान
|10
|-
|अंग्रेज़ी
|5
|5
|कुल सवाल
|100
|100
शिक्षा जगत की ताजा खबरों से अपडेट रहें। स्कूल की खबरों, बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट , JEE, NEET, CAT, CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं और अन्य पर रियल-टाइम अपडेट पाएं।
मौजूदा ट्रेंड्स से अपडेट रहने के लिए, जागरण जोश टेलीग्राम कम्युनिटी से जुड़ें
Comments
All Comments (0)
Join the conversation