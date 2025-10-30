WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
AEEE 2026 BTech Admission: आवेदन शुरू; परीक्षा पैटर्न में हुए बदलाव देखें

Akshara Verma
By Akshara Verma
Oct 30, 2025, 19:21 IST

AEEE 2026 बीटेक के लिए आवेदन aeee.amrita.edu पर शुरू हो गए हैं। कैंडिडेट को 15 जनवरी, 2025 तक आवेदन करना होगा। अगले साल यह इंजीनियरिंग परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में दो चरणों में आयोजित की जाएगी और इसकी अवधि ढाई घंटे होगी। हाल ही में, यूनिवर्सिटी ने आवेदन शुल्क बढ़ा दिया है। यहां पूरा आवेदन शुल्क ढांचा देखें।

AEEE 2026 BTech applications are open at aeee.amrita.edu.
AEEE 2026: अमृता विश्व विद्यापीठम ने अमृता एंट्रेंस एग्जामिनेशन - इंजीनियरिंग (AEEE 2026) बीटेक एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट aeee.amrita.edu पर जाना होगा। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2025 है।

AEEE 2026: मुख्य बातें

नीचे दी गई टेबल में AEEE 2026 बीटेक एडमिशन से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है:

अवलोकन  विवरण 
घटना नाम  AEEE 2026 प्रवेश आवेदन
परीक्षा का नाम  अमृता प्रवेश परीक्षा - इंजीनियरिंग (AEEE 2026)
बोर्ड का नाम  अमृता विश्व विद्यापीठम
शैक्षणिक वर्ष 2025-26
आधिकारिक वेबसाइट  aeee.amrita.edu 
धारा  इंजीनियरिंग
प्रोग्राम बीटेक.
स्तर  स्नातक (यूजी)
आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2026
परीक्षा अवधि  2.5 घंटे
परीक्षा चरण  2
परीक्षा मोड  ऑनलाइन, कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी)
अंकन योजना  सही: +3गलत: -1प्रयास न किया गया: 0
विषयों अंक शास्त्रभौतिक विज्ञानरसायन विज्ञान 
पंजीकरण शुल्क  1300 रुपये

अमृता AEEE 2026: जरूरी तारीखें

नीचे दी गई टेबल में AEEE 2026 परीक्षा से संबंधित जरूरी तारीखें दी गई हैं। इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए आवेदन करते समय कैंडिडेट को इन तारीखों का ध्यान रखना चाहिए:

आयोजन

खजूर

AEEE 2026 चरण 1 स्लॉट बुकिंग

10 जनवरी, 2026

AEEE 2026 चरण 1 परीक्षाएं

29 जनवरी - 1 फ़रवरी, 2026

AEEE 2026 चरण 1 परीक्षाएं

25 - 30 अप्रैल, 2026

AEEE 2026 काउंसलिंग सत्र

मई 2026

अमृता AEEE 2026: कैंडिडेट के लिए जरूरी सूचना

*   कैंडिडेट को 12वीं कक्षा गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में कुल मिलाकर कम से कम 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। इसके साथ ही, इन तीनों विषयों में से हर एक में कम से कम 50% अंक होने चाहिए।

*   आवेदकों की जन्म तिथि 1 जुलाई, 2004 और 30 जून, 2010 के बीच होनी चाहिए।

*   AEEE 2026 के आवेदन शुल्क में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

*   कैंडिडेट 500 रुपये का शुल्क देकर अपने JEE मेन्स पर्सेंटाइल के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

*   एडमिशन पाने के लिए परीक्षा के दोनों चरणों में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। दूसरे चरण (Phase 2) की परीक्षा में बैठने के लिए, कैंडिडेट को 600 रुपये का भुगतान करना होगा।

AEEE 2026: संशोधित परीक्षा पैटर्न

कैंडिडेट यहां इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए संशोधित परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं। इस शैक्षणिक वर्ष, AEEE 2026 के सिलेबस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जोड़ा गया है। यहां विस्तार से जानें कि क्या-क्या नया जोड़ा गया है:

प्रश्न पत्र प्रश्नों की संख्या (2026) प्रश्नों की संख्या (2025)
अंक शास्त्र 40  40 
भौतिक विज्ञान 25  30 
रसायन विज्ञान 20  25 
मात्रात्मक रूझान 10  -
अंग्रेज़ी
कुल सवाल 100 100

शिक्षा जगत की ताजा खबरों से अपडेट रहें। स्कूल की खबरों, बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट , JEE, NEET, CAT, CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं और अन्य पर रियल-टाइम अपडेट पाएं।

मौजूदा ट्रेंड्स से अपडेट रहने के लिए, जागरण जोश टेलीग्राम कम्युनिटी से जुड़ें

