AEEE 2026 बीटेक के लिए आवेदन aeee.amrita.edu पर शुरू हो गए हैं। कैंडिडेट को 15 जनवरी, 2025 तक आवेदन करना होगा। अगले साल यह इंजीनियरिंग परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में दो चरणों में आयोजित की जाएगी और इसकी अवधि ढाई घंटे होगी। हाल ही में, यूनिवर्सिटी ने आवेदन शुल्क बढ़ा दिया है। यहां पूरा आवेदन शुल्क ढांचा देखें।

AEEE 2026: अमृता विश्व विद्यापीठम ने अमृता एंट्रेंस एग्जामिनेशन - इंजीनियरिंग (AEEE 2026) बीटेक एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट aeee.amrita.edu पर जाना होगा। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2025 है। AEEE 2026: मुख्य बातें नीचे दी गई टेबल में AEEE 2026 बीटेक एडमिशन से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है: अवलोकन विवरण घटना नाम AEEE 2026 प्रवेश आवेदन परीक्षा का नाम अमृता प्रवेश परीक्षा - इंजीनियरिंग (AEEE 2026) बोर्ड का नाम अमृता विश्व विद्यापीठम शैक्षणिक वर्ष 2025-26 आधिकारिक वेबसाइट aeee.amrita.edu धारा इंजीनियरिंग प्रोग्राम बीटेक. स्तर स्नातक (यूजी) आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2026 परीक्षा अवधि 2.5 घंटे परीक्षा चरण 2 परीक्षा मोड ऑनलाइन, कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी) अंकन योजना सही: +3 गलत: -1 प्रयास न किया गया: 0 विषयों अंक शास्त्र भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान पंजीकरण शुल्क 1300 रुपये

अमृता AEEE 2026: जरूरी तारीखें नीचे दी गई टेबल में AEEE 2026 परीक्षा से संबंधित जरूरी तारीखें दी गई हैं। इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए आवेदन करते समय कैंडिडेट को इन तारीखों का ध्यान रखना चाहिए: आयोजन खजूर AEEE 2026 चरण 1 स्लॉट बुकिंग 10 जनवरी, 2026 AEEE 2026 चरण 1 परीक्षाएं 29 जनवरी - 1 फ़रवरी, 2026 AEEE 2026 चरण 1 परीक्षाएं 25 - 30 अप्रैल, 2026 AEEE 2026 काउंसलिंग सत्र मई 2026 अमृता AEEE 2026: कैंडिडेट के लिए जरूरी सूचना * कैंडिडेट को 12वीं कक्षा गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में कुल मिलाकर कम से कम 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। इसके साथ ही, इन तीनों विषयों में से हर एक में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। * आवेदकों की जन्म तिथि 1 जुलाई, 2004 और 30 जून, 2010 के बीच होनी चाहिए। * AEEE 2026 के आवेदन शुल्क में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। * कैंडिडेट 500 रुपये का शुल्क देकर अपने JEE मेन्स पर्सेंटाइल के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।