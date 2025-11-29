AIBE 20 Exam 2025: कल 30 नवंबर को होगा AIBE 20 एग्जाम, जानें ड्रेस कोर्ड और इंपोर्टेंट डाक्यूमेंट लिस्ट

AIBE 20 Exam Guidelines in Hindi: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 20) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण समय है। AIBE का एग्जाम कल, 30 नवंबर 2025 को होने जा रहा है। AIBE एग्जाम दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा। साथ ही, एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए छात्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जारी किए गए ड्रेस कोड और जरूरी डाक्यूमेंट की लिस्ट का ध्यान रखें।

AIBE 20 एग्जाम में सभी निर्धारित एग्जाम सेंटर में करवाई जाएगी। छात्र अपने-अपने एग्जाम सेंटर पर सुबह 11:30 बजे तक रिपोर्ट करें। छात्र एग्जाम सेंटर में एडमिट कार्ड लेकर जाएं। यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

Important Documents: इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट बनाकर साथ ले जाएं

एग्जाम सेंटर पर इन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को साथ ले जाना जरूरी है। इनके बिना आपको एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाएगी।