Bihar Board Date Sheet 2026: फरवरी के किस दिन से शुरू होंगे 10वीं-12वीं के एग्जाम, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 29, 2025, 19:52 IST

Bihar Board 10th-12th Exam 2026 Date Sheet: BSEB ने 10वीं-12वीं के एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है। डेट्स और डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें।

Bihar Board TIme Table 2026
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 2026 में होने वाली मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के फाइनल एग्जाम की डेट्स जारी कर दी हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी की गई डेटशीट छात्रों के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। 

इंटरमीडिएट (12वीं) एग्जाम 2026 का पूरा टाइम टेबल

इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा के एग्जाम फरवरी 2026 के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। एग्जाम की पहली शिफ्ट - सुबह और दूसरी शिफ्ट - दोपहर की होगी। 

Bihar Board 12th Exam 2026: कक्षा 12वीं की पूरी डेटशीट 

छात्र एग्जाम की डेट्स और पूरी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। बिहार बोर्ड 2 फरवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026 तक बीएसईबी 12वीं की थ्योरी परीक्षा आयोजित करेगा। बोर्ड विज्ञान, वाणिज्य और कला धाराओं के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित करेगा। 

तारीख सुबह की पाली (सुबह 9:30 से 12:45 बजे तक) दोपहर की पाली (दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक)
2 फरवरी, 2026 जीव विज्ञान, दर्शनशास्त्र अर्थशास्त्र
3 फरवरी, 2026 अंक शास्त्र राजनीति विज्ञान, फाउंडेशन कोर्स
5 फरवरी, 2026 भौतिक विज्ञान भूगोल, व्यवसाय अध्ययन
6 फरवरी, 2026 अंग्रेजी नहीं
7 फरवरी, 2026 रसायन विज्ञान अंग्रेजी
9 फरवरी, 2026 नहीं इतिहास, कृषि, वैकल्पिक विषय ट्रेड पेपर 1
10 फरवरी, 2026 भाषा पेपर मनोविज्ञान, उद्यमिता
11 फरवरी, 2026 संगीत गृह विज्ञान, वैकल्पिक विषय ट्रेड पेपर 2
12 फरवरी, 2026 समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र सुरक्षा, ब्यूटीशियन, पर्यटन, खुदरा प्रबंधन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एच/डब्ल्यू, सौंदर्य और कल्याण,दूरसंचार
13 फरवरी, 2026 भाषा पेपर कंप्यूटर विज्ञान, मल्टीमीडिया और वेब तकनीक, योग, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक विषय

मैट्रिक (10वीं) परीक्षा 2026 का पूरा टाइम टेबल

मैट्रिक के इंटरमीडिएट के एग्जाम समाप्त होने के तुरंत बाद, यानी फरवरी 2026 के मध्य से शुरू होने की संभावना है। एग्जाम 20 से 22 जनवरी, 2026 तक आयोजित की जाएंगे। छात्र पूरी डेटशीट यहां देखें।

तारीख सुबह की पारी दोपहर की पाली
17 फरवरी, 2026 मातृभाषा मातृभाषा
18 फरवरी, 2026 गणित गणित
19 फरवरी, 2026 दूसरी भारतीय भाषा दूसरी भारतीय भाषा
20 फरवरी, 2026 सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान
21 फरवरी, 2026 विज्ञान विज्ञान
23 फरवरी, 2026 अंग्रेजी अंग्रेजी
24 फरवरी, 2026 वैकल्पिक विषय वैकल्पिक विषय
25 फरवरी, 2026 व्यावसायिक ऐच्छिक

छात्रों के लिए इंपोर्टेंट निर्देश

  • 15 मिनट का 'कूल ऑफ' टाइम: छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिए एग्जाम शुरू होने से पहले 15 मिनट का अतिरिक्त समय (कूल ऑफ टाइम) दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें उत्तर लिखने की अनुमति नहीं होगी।
  • प्रैक्टिकल परीक्षा: इंटरमीडिएट की प्रायोगिक (Practical) एग्जाम मुख्य एग्जाम से पहले जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी।
  • एडमिट कार्ड: छात्रों को एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। बिना वैध एडमिट कार्ड के एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा।
  • समय पर उपस्थिति: सभी छात्रों को एग्जाम शुरू होने से कम से कम आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य है।
Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

