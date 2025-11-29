Bihar Board Date Sheet 2026: फरवरी के किस दिन से शुरू होंगे 10वीं-12वीं के एग्जाम, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 2026 में होने वाली मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के फाइनल एग्जाम की डेट्स जारी कर दी हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी की गई डेटशीट छात्रों के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं।
इंटरमीडिएट (12वीं) एग्जाम 2026 का पूरा टाइम टेबल
इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा के एग्जाम फरवरी 2026 के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। एग्जाम की पहली शिफ्ट - सुबह और दूसरी शिफ्ट - दोपहर की होगी।
Bihar Board 12th Exam 2026: कक्षा 12वीं की पूरी डेटशीट
छात्र एग्जाम की डेट्स और पूरी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। बिहार बोर्ड 2 फरवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026 तक बीएसईबी 12वीं की थ्योरी परीक्षा आयोजित करेगा। बोर्ड विज्ञान, वाणिज्य और कला धाराओं के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित करेगा।
|तारीख
|सुबह की पाली (सुबह 9:30 से 12:45 बजे तक)
|दोपहर की पाली (दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक)
|2 फरवरी, 2026
|जीव विज्ञान, दर्शनशास्त्र
|अर्थशास्त्र
|3 फरवरी, 2026
|अंक शास्त्र
|राजनीति विज्ञान, फाउंडेशन कोर्स
|5 फरवरी, 2026
|भौतिक विज्ञान
|भूगोल, व्यवसाय अध्ययन
|6 फरवरी, 2026
|अंग्रेजी
|नहीं
|7 फरवरी, 2026
|रसायन विज्ञान
|अंग्रेजी
|9 फरवरी, 2026
|नहीं
|इतिहास, कृषि, वैकल्पिक विषय ट्रेड पेपर 1
|10 फरवरी, 2026
|भाषा पेपर
|मनोविज्ञान, उद्यमिता
|11 फरवरी, 2026
|संगीत
|गृह विज्ञान, वैकल्पिक विषय ट्रेड पेपर 2
|12 फरवरी, 2026
|समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र
|सुरक्षा, ब्यूटीशियन, पर्यटन, खुदरा प्रबंधन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एच/डब्ल्यू, सौंदर्य और कल्याण,दूरसंचार
|13 फरवरी, 2026
|भाषा पेपर
|कंप्यूटर विज्ञान, मल्टीमीडिया और वेब तकनीक, योग, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक विषय
मैट्रिक (10वीं) परीक्षा 2026 का पूरा टाइम टेबल
मैट्रिक के इंटरमीडिएट के एग्जाम समाप्त होने के तुरंत बाद, यानी फरवरी 2026 के मध्य से शुरू होने की संभावना है। एग्जाम 20 से 22 जनवरी, 2026 तक आयोजित की जाएंगे। छात्र पूरी डेटशीट यहां देखें।
|तारीख
|सुबह की पारी
|दोपहर की पाली
|17 फरवरी, 2026
|मातृभाषा
|मातृभाषा
|18 फरवरी, 2026
|गणित
|गणित
|19 फरवरी, 2026
|दूसरी भारतीय भाषा
|दूसरी भारतीय भाषा
|20 फरवरी, 2026
|सामाजिक विज्ञान
|सामाजिक विज्ञान
|21 फरवरी, 2026
|विज्ञान
|विज्ञान
|23 फरवरी, 2026
|अंग्रेजी
|अंग्रेजी
|24 फरवरी, 2026
|वैकल्पिक विषय
|वैकल्पिक विषय
|25 फरवरी, 2026
|व्यावसायिक ऐच्छिक
|—
छात्रों के लिए इंपोर्टेंट निर्देश
- 15 मिनट का 'कूल ऑफ' टाइम: छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिए एग्जाम शुरू होने से पहले 15 मिनट का अतिरिक्त समय (कूल ऑफ टाइम) दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें उत्तर लिखने की अनुमति नहीं होगी।
- प्रैक्टिकल परीक्षा: इंटरमीडिएट की प्रायोगिक (Practical) एग्जाम मुख्य एग्जाम से पहले जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी।
- एडमिट कार्ड: छात्रों को एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। बिना वैध एडमिट कार्ड के एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- समय पर उपस्थिति: सभी छात्रों को एग्जाम शुरू होने से कम से कम आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation