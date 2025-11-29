Bihar Board Date Sheet 2026: फरवरी के किस दिन से शुरू होंगे 10वीं-12वीं के एग्जाम, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 2026 में होने वाली मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के फाइनल एग्जाम की डेट्स जारी कर दी हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी की गई डेटशीट छात्रों के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं।

इंटरमीडिएट (12वीं) एग्जाम 2026 का पूरा टाइम टेबल

इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा के एग्जाम फरवरी 2026 के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। एग्जाम की पहली शिफ्ट - सुबह और दूसरी शिफ्ट - दोपहर की होगी।

Bihar Board 12th Exam 2026: कक्षा 12वीं की पूरी डेटशीट

छात्र एग्जाम की डेट्स और पूरी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। बिहार बोर्ड 2 फरवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026 तक बीएसईबी 12वीं की थ्योरी परीक्षा आयोजित करेगा। बोर्ड विज्ञान, वाणिज्य और कला धाराओं के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित करेगा।