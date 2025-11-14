Nitish Kumar Biography in Hindi: कितने पढ़ें-लिखे हैं नीतिश कुमार, कब से शुरू हुआ राजनीतिक करियर, जानें यहां

Bihar Nitish Kumar ka Jivan Parichay: बिहार की राजनीति में नीतिश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। वह केवल मुख्यमंत्री पद तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि बिहार के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को भी उन्होंने प्रभावित किया है। यह वजह है कि कई दशकों की राजनीति में वह केंद्रबिंदु रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में नीतिश कुमार एक प्रमुख चेहरा है, जिन्होंने सत्ता के गलियारे में अपनी रणनीतिक सूझबूझ से अपनी पहचान बनाई है। इस लेख में हम नीतिश कुमार के जीवन के बारे में जानेंगे। पटना में हुआ था जन्म नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च, 1951 को बिहार के पटना जिले में बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदिक वैद्य हुआ करते थे। वहीं, उनका माता का नाम परमेश्वरी देवी है। बचपन में नीतिश कुमार को मुन्ना कहकर पुकारा जाता था। 1973 में हुआ विवाह नीतिश कुमार का विवाह 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा के साथ हुआ था। उनके एक पुत्र निशांत कुमार है।

कितने पढ़े-लिखे हैं नीतिश कुमार नीतिश कुमार ने बख्तियारपुर के गणेश हाई स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 1972 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई के बाद उन्होंने राज्य के बिजली बोर्ड में काम किया, लेकिन यहां उनका मन नहीं लगा। कैसे शुरू हुआ राजनीतिक करियर नीतिश कुमार ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बिहार की राजनीति में अहम पहचान रखने वाले कर्पूरी ठाकुर, जेपी नारायाण और राम मनोहर लोहिया के आस-पास रहकर की। साल 1970 में वह जेपी नारायण के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन से उभरे। विधायक के रूप में कब हुई शुरुआत नीतिश कुमार 1980 का दशक आते-आते बिहार की राजनीति में अपनी पहचान गढ़ चुके थे। ऐसे में उन्होंने 1985 में हरनौत विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य बने। वहीं, 1987 में वह युवा लोकदल के अध्यक्ष बने, तो 1989 में उन्हें जनता दल का महासचिव चुना गया।