UP Deled Result 2026: यूपी डीएलएड रिजल्ट updeledinfo.in जारी, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें
UP Deled Result 2026 Out: यूपी डीएलएड का पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम लेख में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Deled Result 2026 Out: उत्तर प्रदेश डीएलएड परीक्षा 2026 का परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट btcresult.in और updeledinfo.in पर जारी कर दिया गया है। ये लिखित परीक्षाएं 14 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित कराई गई थीं। जो उम्मीदवार परीक्षाओं 2026 में शामिल हुए थे, वे 1st और 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने Roll no. की आश्यकता होगी।
UP Deled Result 2026 Download Link
यूपी डीएलएड रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट btcresult.in और updeledinfo.in पर जारी किया गया है। जिसे उम्मीदवार अपने Roll no. या D.O.B के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
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यूपी डीएलएड रिजल्ट 2026
UP Deled Result 2026: हाइलाइट्स
यूपी डीएलएड रिजल्ट 2023 बैच के 1st और 3rd सेमेंस्टर का रिजल्ट जारी किया है। उम्मीदवार रिजल्ट से जुड़ी अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
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कोर्स का नाम
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डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed/BTC)
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परीक्षा प्राधिकरण
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परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज
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रिजल्ट घोषित
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13 अक्टूबर 2026
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शामिल बैच
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2023, 2021, 2018 और BTC 2015
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2023 बैच
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फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर मेन एवं बैक परीक्षा
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2021 और 2018 बैच
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क्लीयरेंस रिजल्ट
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BTC 2015
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क्लीयरेंस मार्कशीट
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रिजल्ट का माध्यम
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ऑनलाइन
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स्कोरकार्ड के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल
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रोल नंबर, जन्मतिथि
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रिजल्ट पोर्टल
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btcresult.in
UP Deled Result 2026: मार्कशीट में उल्लेखित विवरण
यूपी डीएलएड रिजल्ट 2026 मार्कशीट में निम्नलिखित विवरण शामिल रहेंगे:
- उम्मीदवार का नाम
- रोल नंबर
- कोर्स और सेमेस्टर की डिटेल
- सब्जेक्ट वाइज मार्क्स
- कुल मार्क्स
- क्वालिफाई मार्क्स आदि।
UP Deled Batch wise Result 2026
परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने 2023, 2021 और 2018 बैच के सभी सेमेस्टर के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट btcresult.in पर जारी कर दिए हैं। इन बैचों के उम्मीदवार यहां दिए गए सीधे लिंक के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं।
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डी.ई.एल.एड - 2023 के सभी सेमेस्टर के परिणामदेखने के लिए यहां क्लिक करें
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डी.ई.एल.एड - 2021 के सभी सेमेस्टर के परिणामदेखने के लिए यहां क्लिक करें
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डी.ई.एल.एड - 2018 के सभी सेमेस्टर के परिणामदेखने के लिए यहां क्लिक करें
UP Deled Result 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?
यूपी डीएलएड रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट btcresult.in या updeledinfo.in पर जाएं।
स्टेप 2 अपने सेमेस्टर या सेशन के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 रोल नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।
स्टेप 4 Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5 स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और मार्कशीट दिखाई देंगे।
स्टेप 6 स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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