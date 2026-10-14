UCO Bank Apprentice Recruitment 2026: यूको बैंक में अप्रेंटिस के 530 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें Apply?

UCO Bank Apprentice Recruitment 2026: यूको बैंक ने विज्ञापन संख्या HO/HRM/RECR/2026-27/COM-02 के तहत अपनी ऑफिशियल वेबसाइट uco.bank.in पर दिनांक 13 अक्टूबर 2026 को अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस के 530 रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया है। इन पदों के लिए दिनांक 14 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके थे और जिसकी अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2026 है। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

यूको बैंक अप्रेंटिस पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

UCO Bank Apprentice Recruitment 2026 Apply Online

यूको बैंक अप्रेंटिस पदों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां और एग्जाम पैटर्न सहित अन्य डिटेल्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं।