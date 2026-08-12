पुलिस की लाठी किस लकड़ी से बनती है, जानें यहां

भारतीय पुलिस और सुरक्षा बलों के पास एक लाठी जरूरी होती है, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिहाज से किया जाता है। वर्तमान में लाठियों की जगह फाइबर ने ले ली है। हालांकि, आज भी पारंपरिक रूप से इन लाठियों को बनाया और उपयोग किया जाता है। लाठियों का निर्माण बांस से किया जाता है, जिनमें 'नारगट बांस'ही मानक पुलिस लाठी की पहचान है। क्या है इसके पीछे का कारण ? जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

पुलिस लाठी के लिए बांस ही क्यों ?

पुलिस प्रशासन में लाठी के लिए किसी सामान्य लकड़ी के बजाय बांस का चयन करने के पीछे वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण हैंः

बांस का लचीलापन

बांस अपने लचीलापन के लिए जाना जाता है। जब भी पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, तो बांस की लाठी से तेज मार होने पर भी वह आसानी से टूटती नहीं है।

मार में होती है असरदार

कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लाठी का मुख्य उद्देश्य भीड़ को तितर-बितर करना और डराना होता है। ठोस लकड़ी की लाठी हड्डी तोड़ सकती है या जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि बांस की लाठी मारने से तेज दर्द होता है, लेकिन जानलेवा चोट नहीं लगती है।