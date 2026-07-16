UP DElEd Merit List 2026 LIVE: यूपी डीएलएड मेरिट लिस्ट PDF लिंक updeled.gov.in पर, यहां से करें डाउनलोड

UP DElEd Merit List 2026 LIVE Updates: यूपी डीएलएड (BTC) प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर आज, 17 जुलाई को यूपी डीएलएड मेरिट लिस्ट 2026 जारी की जाएगी। इसके जारी होने के बाद, अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपना सिलेक्शन स्टेटस चेक कर सकेंगे। इसके साथ ही, उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग और कॉलेज आवंटन (Seat Allotment) की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

इस वर्ष यूपी डीएलएड 2026 प्रवेश प्रक्रिया के लिए कुल 1,24,230 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मेरिट सूची जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित समयसीमा के भीतर काउंसलिंग में भाग लेकर कॉलेज विकल्प भरने होंगे। इसके आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा।

UP DElEd Merit List 2026 PDF कहां और कैसे डाउनलोड करें?

यूपी डीएलएड मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

सबसे पहले updeled.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर UP DElEd Merit List 2026 लिंक पर क्लिक करें।

मांगी गई जानकारी दर्ज कर सबमिट करें।

स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट दिखाई देगी।

PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

UP DElEd Merit List 2026 Direct Link

यूपी डीएलएड मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक इस लेख में भी अपडेट कर दिया जाएगा।

यहां क्लिक करें:- UP Deled Merit List 2026 Link

मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा?

मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन, कॉलेज विकल्प भरने और सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट नहीं करने पर आवंटित सीट रद्द की जा सकती है।

काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज

काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।