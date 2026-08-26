upessc up gov in website result OUT: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत आयोजित UPTET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। UPTET की लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई 2026 को दो-दो पालियों में और 4 जुलाई 2026 को एक पाली में हुई थी। परीक्षा कुल 5 पालियों में प्रदेश के 60 जिलों के 955 केंद्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए कुल 19,94,661 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई और इसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है।

प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) की परीक्षा में 7,13,648 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 5,71,435 अभ्यर्थी सफल रहे। इस स्तर पर सफलता प्रतिशत 80.07% रहा। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) की परीक्षा में 10,57,021 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 7,59,513 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस स्तर पर सफलता प्रतिशत 71.85% रहा। कार्यरत शिक्षकों की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर 1,22,405 में से 93,387 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1,46,394 में से 1,13,384 शिक्षक सफल हुए हैं। इनका सफलता प्रतिशत क्रमशः 76.29% और 77.45% रहा। आयोग ने 26 अगस्त 2026 को रिजल्ट जारी किया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।