UPESSC UPTET Result 2026 LIVE: यूपी टीईटी रिजल्ट जारी! upessc.up.gov.in पर सबसे पहले देखें अपना स्कोर

UPTET 2026 Result Scorecard: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए करीब 18 लाख छात्रों का UP TET Result 2026 जारी हो गया है।

आयोग प्राथमिक (Paper 1) और उच्च प्राथमिक (Paper 2) दोनों लेवल के एग्जाम का रिजल्ट और फाइनल आंसर-की UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी कर दिया गया है।

इस साल 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित हुए UPTET एग्जाम के लिए 17 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। साथ ही, 8 जुलाई 2026 को जारी हुई Provisional Answer Key पर ऑब्जेक्शन को देख प्रोसेस को पूरा करके आयोग ने UPTET 2026 के फाइन रिजल्ट को तैयार किया है, जिसे किसी भी समय पोर्टल पर लाइव कर दिया जाएगा।

UPTET 2026 Scorecard ko kaise Download karein?

UPTET 2026 का रिजल्ट लिंक जारी होने के बाद छात्र स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर औऱ पासवर्ड का उपयोग करें। इन लॉगिन क्रैडेंशियल्स का उपयोग करके छात्र पेपर 1 और पेपर 2 का स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

UPTET Result 2026: एग्जाम और रिजल्ट से जुड़ी मुख्य डिटेल्स

छात्र यूपीटीईटी 2026 रिजल्ट जारी होने से पहले एग्जाम से जुड़ी सभी प्रमुख नंबर और पासिंग क्राइटेरिया के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देथें।

इवेंट डिटेल्स एग्जाम आयोजित करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) एग्जाम डेट्स 2, 3 और 4 जुलाई 2026 प्रोविशनल आंसर-की जारी होने की डेट 8 जुलाई 2026 कुल रजिस्ट्रेशन छात्र लगभग 17.70 लाख ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in सामान्य कैटेगरी (UR) के लिए पासिंग मार्क्स 60% (90 मार्क्स out of 150) आरक्षित कैटेगरी (OBC/SC/ST/PwD) पासिंग मार्क्स 55% (82.5 या 82 मार्क्स out of 150) सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हमेशा के लिए

UPTET 2026 Scorecard Direct Link: यहां देखें

यूपीटीईटी एग्जाम 2026 का रिजल्ट बस कुछ ही देर या कुछ ही दिनों में यूपीईएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर लाइव कर दिया जाएगा। यूपीटीईटी 2026 के एग्जाम 1 और 2 के रिजल्ट को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर विजिट करें।

UPESSC UPTET Result 2026 ऑफिशियल लिंक

uptet 2026 result: क्वालीफाइंग मार्क्स

UPESSC द्वारा UPTET 2026 एग्जाम में शामिल हुए छात्र पेपर में पास होने के लिए क्वालीफाइंग मार्क्स की जानकारी इस नीचे दी गई टेबल सें लें।