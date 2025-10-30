CBSE 10th Exam 2026 Tentative Schedule Out: विषय के अनुसार एग्जाम डेटशीट देखने के लिए यहां देखें

Breaking News

CBSE 10th Exam 2026: CBSE ने 24 सितंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए संभावित डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी। इस शेड्यूल का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई की एक व्यवस्थित योजना बनाने में मदद करना है।

CBSE 10th Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CBSE कक्षा 10 परीक्षा की संभावित डेटशीट प्रकाशित कर दी है। यह डेटशीट कक्षा 10 की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के संभावित शेड्यूल की रूपरेखा देती है। बोर्ड ने हाल ही में परीक्षा शेड्यूल में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें दूसरी परीक्षा को वैकल्पिक बनाया गया है। कैंडिडेट यहां दोनों अस्थायी डेटशीट देख सकते हैं। कैंडिडेट कक्षा 10 की डेटशीट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जा सकते हैं। बोर्ड ने 24 सितंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10 और 12 के लिए संभावित परीक्षा शेड्यूल जारी किया है। परीक्षाएं दो चरणों में होंगी और कैंडिडेट को अपनी इच्छा के अनुसार दूसरी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। CBSE कक्षा 10 परीक्षा 2026 की मुख्य बातें नीचे दी गई तालिका में CBSE कक्षा 10 परीक्षा 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है: अवलोकन विवरण घटना नाम सीबीएसई 10वीं परीक्षा 2026 का संभावित कार्यक्रम परीक्षा का नाम सीबीएसई वार्षिक बोर्ड परीक्षा प्रथम 2026 सीबीएसई वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 बोर्ड का नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) शैक्षणिक वर्ष 2025-26 आधिकारिक वेबसाइट सीबीएसई.gov.in कक्षा 10 परीक्षा 1 प्रारंभ तिथि 17 फरवरी, 2026 परीक्षा 2 प्रारंभ तिथि 15 मई, 2026 प्रकृति अंदाजन

CBSE 10वीं परीक्षा 2026 का शेड्यूल CBSE कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित करेगा। कैंडिडेट यहां चरण 1 और 2 का विस्तृत संभावित शेड्यूल देख सकते हैं: CBSE कक्षा 10 परीक्षा 2026 चरण 1 परीक्षा तिथि विषय 17 फ़रवरी, 2026 गणित मानक गणित मूल 18 फ़रवरी, 2026 खुदरा सुरक्षा ऑटोमोटिव वित्तीय बाजारों का परिचय पर्यटन का परिचय कृषि खाद्य उत्पाद फ्रंट ऑफिस संचालन बैंकिंग और बीमा स्वास्थ्य देखभाल परिधान मल्टीमीडिया डेटा विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विज्ञान के लिए आधारभूत कौशल डिज़ाइन सोच और नवाचार 20 फ़रवरी, 2026 सौंदर्य और कल्याण विपणन और बिक्री मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक 21 फ़रवरी, 2026 अंग्रेजी (संचारात्मक) अंग्रेजी (भाषा और साहित्य) 23 फ़रवरी, 2026 फ्रेंच 24 फ़रवरी, 2026 उर्दू पाठ्यक्रम A पंजाबी बंगाली तामिल मराठी गुजराती मणिपुरी तेलुगु - तेलंगाना 25 फ़रवरी, 2026 विज्ञान 26 फ़रवरी, 2026 गृह विज्ञान 27 फ़रवरी, 2026 कंप्यूटर अनुप्रयोग सूचान प्रौद्योगिकी कृत्रिम होशियारी 28 फ़रवरी, 2026 संस्कृत (संचारात्मक) संस्कृत राय गुरुंग रामांग शेरपा उर्दू पाठ्यक्रम-बी 2 मार्च, 2026 हिंदी पाठ्यक्रम -A हिंदी पाठ्यक्रम - बी 3 मार्च, 2026 तिब्बती जर्मन राष्ट्रीय कैडेट कोर नाव वे होंगे Tangkhul जापानी Bhutia स्पैनिश Kashmiri अंग्रेज़ी मलायी व्यवसाय के तत्व बहीखाता और लेखाशास्त्र के तत्व 5 मार्च, 2026 चित्रकारी 6 मार्च, 2026 सिंधी मलयालम ओडिया असमिया कन्नडा कोक वाइन 7 मार्च, 2026 सामाजिक विज्ञान 9 मार्च, 2026 तेलुगू अरबी रूसी फ़ारसी नेपाली लिम्बू लेप्चा कर्नाटक संगीत (गायन) कर्नाटक संगीत मेल इन्स हिंदुस्तानी संगीत (गायन) हिंदुस्तानी संगीत मेल इन्स हिंदुस्तानी संगीत (प्रति इन्स) थाई 10 मार्च, 2026 फ्रेंच