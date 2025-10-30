CBSE 10th Exam 2026 Tentative Schedule Out: विषय के अनुसार एग्जाम डेटशीट देखने के लिए यहां देखें

CBSE 10th Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CBSE कक्षा 10 परीक्षा की संभावित डेटशीट प्रकाशित कर दी है। यह डेटशीट कक्षा 10 की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के संभावित शेड्यूल की रूपरेखा देती है। बोर्ड ने हाल ही में परीक्षा शेड्यूल में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें दूसरी परीक्षा को वैकल्पिक बनाया गया है। कैंडिडेट यहां दोनों अस्थायी डेटशीट देख सकते हैं।
कैंडिडेट कक्षा 10 की डेटशीट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जा सकते हैं। बोर्ड ने 24 सितंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10 और 12 के लिए संभावित परीक्षा शेड्यूल जारी किया है। परीक्षाएं दो चरणों में होंगी और कैंडिडेट को अपनी इच्छा के अनुसार दूसरी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा।
CBSE कक्षा 10 परीक्षा 2026 की मुख्य बातें
नीचे दी गई तालिका में CBSE कक्षा 10 परीक्षा 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है:
|अवलोकन
|विवरण
|घटना नाम
|सीबीएसई 10वीं परीक्षा 2026 का संभावित कार्यक्रम
|परीक्षा का नाम
|सीबीएसई वार्षिक बोर्ड परीक्षा प्रथम 2026सीबीएसई वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026
|बोर्ड का नाम
|केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)
|शैक्षणिक वर्ष
|2025-26
|आधिकारिक वेबसाइट
|सीबीएसई.gov.in
|कक्षा
|10
|परीक्षा 1 प्रारंभ तिथि
|17 फरवरी, 2026
|परीक्षा 2 प्रारंभ तिथि
|15 मई, 2026
|प्रकृति
|अंदाजन
CBSE वार्षिक परीक्षा 2026 के संभावित शेड्यूल की आधिकारिक सूचना
CBSE फरवरी 2026 से कक्षा 10 की परीक्षाएं शुरू करेगा
बोर्ड 17 फरवरी, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक कक्षा 10 और 12 के लिए निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित करेगा:
* कक्षा X और XII की मुख्य परीक्षाएं
* खेलकूद के छात्रों के लिए परीक्षाएं - कक्षा XII
* दूसरी बोर्ड परीक्षाएं - कक्षा X
* सप्लीमेंट्री परीक्षाएं - कक्षा XII
आधिकारिक सूचना के अनुसार, हर विषय की परीक्षा होने के लगभग 10 दिन बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। यह काम 12 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कक्षा XII की भौतिकी (Physics) की परीक्षा 20 फरवरी, 2026 को है, तो मूल्यांकन 3 मार्च, 2026 के आसपास शुरू होकर 15 मार्च, 2026 तक खत्म होने की संभावना है।
CBSE 10वीं परीक्षा 2026 का शेड्यूल
CBSE कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित करेगा। कैंडिडेट यहां चरण 1 और 2 का विस्तृत संभावित शेड्यूल देख सकते हैं:
CBSE कक्षा 10 परीक्षा 2026 चरण 1
|
परीक्षा तिथि
|
विषय
|
17 फ़रवरी, 2026
|
गणित मानक
|
|
गणित मूल
|
18 फ़रवरी, 2026
|
खुदरा
|
|
सुरक्षा
|
|
ऑटोमोटिव
|
|
वित्तीय बाजारों का परिचय
|
|
पर्यटन का परिचय
|
|
कृषि
|
|
खाद्य उत्पाद
|
|
फ्रंट ऑफिस संचालन
|
|
बैंकिंग और बीमा
|
|
स्वास्थ्य देखभाल
|
|
परिधान
|
|
मल्टीमीडिया
|
|
डेटा विज्ञान
|
|
इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर
|
|
विज्ञान के लिए आधारभूत कौशल
|
|
डिज़ाइन सोच और नवाचार
|
20 फ़रवरी, 2026
|
सौंदर्य और कल्याण
|
|
विपणन और बिक्री
|
|
मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स
|
|
शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक
|
21 फ़रवरी, 2026
|
अंग्रेजी (संचारात्मक)
|
|
अंग्रेजी (भाषा और साहित्य)
|
23 फ़रवरी, 2026
|
फ्रेंच
|
24 फ़रवरी, 2026
|
उर्दू पाठ्यक्रम A
|
|
पंजाबी
|
|
बंगाली
|
|
तामिल
|
|
मराठी
|
|
गुजराती
|
|
मणिपुरी
|
|
तेलुगु - तेलंगाना
|
25 फ़रवरी, 2026
|
विज्ञान
|
26 फ़रवरी, 2026
|
गृह विज्ञान
|
27 फ़रवरी, 2026
|
कंप्यूटर अनुप्रयोग
|
|
सूचान प्रौद्योगिकी
|
|
कृत्रिम होशियारी
|
28 फ़रवरी, 2026
|
संस्कृत (संचारात्मक)
|
|
संस्कृत
|
|
राय
|
|
गुरुंग
|
|
रामांग
|
|
शेरपा
|
|
उर्दू पाठ्यक्रम-बी
|
2 मार्च, 2026
|
हिंदी पाठ्यक्रम -A
|
|
हिंदी पाठ्यक्रम - बी
|
3 मार्च, 2026
|
तिब्बती
|
|
जर्मन
|
|
राष्ट्रीय कैडेट कोर
|
|
नाव
|
|
वे होंगे
|
|
Tangkhul
|
|
जापानी
|
|
Bhutia
|
|
स्पैनिश
|
|
Kashmiri
|
|
अंग्रेज़ी
|
|
मलायी
|
|
व्यवसाय के तत्व
|
|
बहीखाता और लेखाशास्त्र के तत्व
|
5 मार्च, 2026
|
चित्रकारी
|
6 मार्च, 2026
|
सिंधी
|
|
मलयालम
|
|
ओडिया
|
|
असमिया
|
|
कन्नडा
|
|
कोक वाइन
|
7 मार्च, 2026
|
सामाजिक विज्ञान
|
9 मार्च, 2026
|
तेलुगू
|
|
अरबी
|
|
रूसी
|
|
फ़ारसी
|
|
नेपाली
|
|
लिम्बू
|
|
लेप्चा
|
|
कर्नाटक संगीत (गायन)
|
|
कर्नाटक संगीत मेल इन्स
|
|
हिंदुस्तानी संगीत (गायन)
|
|
हिंदुस्तानी संगीत मेल इन्स
|
|
हिंदुस्तानी संगीत (प्रति इन्स)
|
|
थाई
|
10 मार्च, 2026
|
फ्रेंच
सीबीएसई कक्षा 10 परीक्षा 2026 चरण 2
|दिनांक (सुबह 10:30 - दोपहर 01:30)
|विषय कोड
|विषय नाम
|15 मई, 2026
|041
|गणित मानक
|241
|गणित मूल
|16 मई, 2026
|-
|कम्पार्टमेंट विषय
|18 मई, 2026
|-
|कम्पार्टमेंट विषय
|19 मई, 2026
|086
|विज्ञान
|20 मई, 2026
|-
|कम्पार्टमेंट विषय
|21 मई, 2026
|-
|कम्पार्टमेंट विषय
|22 मई, 2026
|087
|सामाजिक विज्ञान
|23 मई, 2026
|-
|कम्पार्टमेंट विषय
|25 मई, 2026
|-
|कम्पार्टमेंट विषय
|26 मई, 2026
|-
|भाषा
|28 मई, 2026
|-
|कम्पार्टमेंट विषय
|29 मई, 2026
|-
|कम्पार्टमेंट विषय
|30 मई, 2026
|-
|भाषा
|1 जून, 2026
|-
|कम्पार्टमेंट विषय
इस संभावित शेड्यूल के कई फायदे हैं। इससे छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए पढ़ाई की एक व्यवस्थित योजना बनाने में मदद मिलती है। स्कूलों को अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कामों को व्यवस्थित करने में आसानी होती है, जिसमें परीक्षाओं और मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की तैनाती भी शामिल है। साथ ही, शिक्षक भी अपनी छुट्टियों जैसे व्यक्तिगत कामों की योजना ज्यादा निश्चितता के साथ बना सकते हैं।
