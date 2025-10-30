CBSE 10th Exam 2026 Tentative Schedule Out: विषय के अनुसार एग्जाम डेटशीट देखने के लिए यहां देखें

WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
Oct 30, 2025, 19:21 IST

CBSE 10th Exam 2026: CBSE ने 24 सितंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए संभावित डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी। इस शेड्यूल का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई की एक व्यवस्थित योजना बनाने में मदद करना है।

CBSE has released the class 10 exam tentative schedule on September 24, 2025.
CBSE 10th Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CBSE कक्षा 10 परीक्षा की संभावित डेटशीट प्रकाशित कर दी है। यह डेटशीट कक्षा 10 की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के संभावित शेड्यूल की रूपरेखा देती है। बोर्ड ने हाल ही में परीक्षा शेड्यूल में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें दूसरी परीक्षा को वैकल्पिक बनाया गया है। कैंडिडेट यहां दोनों अस्थायी डेटशीट देख सकते हैं।

कैंडिडेट कक्षा 10 की डेटशीट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जा सकते हैं। बोर्ड ने 24 सितंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10 और 12 के लिए संभावित परीक्षा शेड्यूल जारी किया है। परीक्षाएं दो चरणों में होंगी और कैंडिडेट को अपनी इच्छा के अनुसार दूसरी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा।

CBSE कक्षा 10 परीक्षा 2026 की मुख्य बातें

नीचे दी गई तालिका में CBSE कक्षा 10 परीक्षा 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है:

अवलोकन  विवरण 
घटना नाम  सीबीएसई 10वीं परीक्षा 2026 का संभावित कार्यक्रम
परीक्षा का नाम  सीबीएसई वार्षिक बोर्ड परीक्षा प्रथम 2026सीबीएसई वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026
बोर्ड का नाम  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)
शैक्षणिक वर्ष  2025-26
आधिकारिक वेबसाइट  सीबीएसई.gov.in 
कक्षा 10
परीक्षा 1 प्रारंभ तिथि  17 फरवरी, 2026
परीक्षा 2 प्रारंभ तिथि 15 मई, 2026
प्रकृति  अंदाजन 

CBSE वार्षिक परीक्षा 2026 के संभावित शेड्यूल की आधिकारिक सूचना

CBSE फरवरी 2026 से कक्षा 10 की परीक्षाएं शुरू करेगा

बोर्ड 17 फरवरी, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक कक्षा 10 और 12 के लिए निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित करेगा:

*   कक्षा X और XII की मुख्य परीक्षाएं

*   खेलकूद के छात्रों के लिए परीक्षाएं - कक्षा XII

*   दूसरी बोर्ड परीक्षाएं - कक्षा X

*   सप्लीमेंट्री परीक्षाएं - कक्षा XII

आधिकारिक सूचना के अनुसार, हर विषय की परीक्षा होने के लगभग 10 दिन बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। यह काम 12 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कक्षा XII की भौतिकी (Physics) की परीक्षा 20 फरवरी, 2026 को है, तो मूल्यांकन 3 मार्च, 2026 के आसपास शुरू होकर 15 मार्च, 2026 तक खत्म होने की संभावना है।

CBSE 10वीं परीक्षा 2026 का शेड्यूल

CBSE कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित करेगा। कैंडिडेट यहां चरण 1 और 2 का विस्तृत संभावित शेड्यूल देख सकते हैं:

CBSE कक्षा 10 परीक्षा 2026 चरण 1

परीक्षा तिथि

विषय

17 फ़रवरी, 2026

गणित मानक

 

गणित मूल

18 फ़रवरी, 2026

खुदरा

 

सुरक्षा

 

ऑटोमोटिव

 

वित्तीय बाजारों का परिचय

 

पर्यटन का परिचय

 

कृषि

 

खाद्य उत्पाद

 

फ्रंट ऑफिस संचालन

 

बैंकिंग और बीमा

 

स्वास्थ्य देखभाल

 

परिधान

 

मल्टीमीडिया

 

डेटा विज्ञान

 

इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर

 

विज्ञान के लिए आधारभूत कौशल

 

डिज़ाइन सोच और नवाचार

20 फ़रवरी, 2026

सौंदर्य और कल्याण

 

विपणन और बिक्री

 

मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स

 

शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक

21 फ़रवरी, 2026

अंग्रेजी (संचारात्मक)

 

अंग्रेजी (भाषा और साहित्य)

23 फ़रवरी, 2026

फ्रेंच

24 फ़रवरी, 2026

उर्दू पाठ्यक्रम A

 

पंजाबी

 

बंगाली

 

तामिल

 

मराठी

 

गुजराती

 

मणिपुरी

 

तेलुगु - तेलंगाना

25 फ़रवरी, 2026

विज्ञान

26 फ़रवरी, 2026

गृह विज्ञान

27 फ़रवरी, 2026

कंप्यूटर अनुप्रयोग

 

सूचान प्रौद्योगिकी

 

कृत्रिम होशियारी

28 फ़रवरी, 2026

संस्कृत (संचारात्मक)

 

संस्कृत

 

राय

 

गुरुंग

 

रामांग

 

शेरपा

 

उर्दू पाठ्यक्रम-बी

2 मार्च, 2026

हिंदी पाठ्यक्रम -A

 

हिंदी पाठ्यक्रम - बी

3 मार्च, 2026

तिब्बती

 

जर्मन

 

राष्ट्रीय कैडेट कोर

 

नाव

 

वे होंगे

 

Tangkhul

 

जापानी

 

Bhutia

 

स्पैनिश

 

Kashmiri

 

अंग्रेज़ी

 

मलायी

 

व्यवसाय के तत्व

 

बहीखाता और लेखाशास्त्र के तत्व

5 मार्च, 2026

चित्रकारी

6 मार्च, 2026

सिंधी

 

मलयालम

 

ओडिया

 

असमिया

 

कन्नडा

 

कोक वाइन

7 मार्च, 2026

सामाजिक विज्ञान

9 मार्च, 2026

तेलुगू

 

अरबी

 

रूसी

 

फ़ारसी

 

नेपाली

 

लिम्बू

 

लेप्चा

 

कर्नाटक संगीत (गायन)

 

कर्नाटक संगीत मेल इन्स

 

हिंदुस्तानी संगीत (गायन)

 

हिंदुस्तानी संगीत मेल इन्स

 

हिंदुस्तानी संगीत (प्रति इन्स)

 

थाई

10 मार्च, 2026

फ्रेंच

सीबीएसई कक्षा 10 परीक्षा 2026 चरण 2

दिनांक (सुबह 10:30 - दोपहर 01:30) विषय कोड विषय नाम
15 मई, 2026 041 गणित मानक
241 गणित मूल
16 मई, 2026 - कम्पार्टमेंट विषय
18 मई, 2026 - कम्पार्टमेंट विषय
19 मई, 2026 086 विज्ञान
20 मई, 2026 - कम्पार्टमेंट विषय
21 मई, 2026 - कम्पार्टमेंट विषय
22 मई, 2026 087 सामाजिक विज्ञान
23 मई, 2026 - कम्पार्टमेंट विषय
25 मई, 2026 - कम्पार्टमेंट विषय
26 मई, 2026 - भाषा
28 मई, 2026 - कम्पार्टमेंट विषय
29 मई, 2026 - कम्पार्टमेंट विषय
30 मई, 2026 - भाषा
1 जून, 2026 - कम्पार्टमेंट विषय

इस संभावित शेड्यूल के कई फायदे हैं। इससे छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए पढ़ाई की एक व्यवस्थित योजना बनाने में मदद मिलती है। स्कूलों को अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कामों को व्यवस्थित करने में आसानी होती है, जिसमें परीक्षाओं और मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की तैनाती भी शामिल है। साथ ही, शिक्षक भी अपनी छुट्टियों जैसे व्यक्तिगत कामों की योजना ज्यादा निश्चितता के साथ बना सकते हैं।

Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

