CBSE Advisory: नकली NCERT किताबों से बचें, CBSE द्वारा जारी कि गई एडवाइजरी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों और पेरेंट्स को बाजार में बिक रही नकली NCERT किताबों के इस्तेमाल से बचने के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी करी गई है। बोर्ड ने साफ कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केवल ओरिजिनल ऑथेंटिक और ऑफिशियल वेबसाइट से ही किताबें खरीदें। साथ ही, बोर्ड ने स्कूलों को बताया कि नकली किताबें छात्रों के लिए ठीक नहीं होती है। इनमें कई गलत जानकारियां शामिल होती है, जो छात्रों के ज्ञान पर प्रभाव डालती हैं।

CBSE ने क्यों जारी की एडवाइजरी?

CBSE ने एडवाइजरी इसलिए जारी कि क्योकि बाजारों में अनऑथराइज्ड सेलर सस्ते दामों पर नकली NCERT की किताबें बेच रहे है, जिसके कई मामले सामने आए हैं। ये नकली किताबें छात्रों के लिए कई मायनों में खतरनाक है।