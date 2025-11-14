IBPS Clerk Prelims Result 2025
CBSE Advisory: नकली NCERT किताबों से बचें, CBSE द्वारा जारी कि गई एडवाइजरी

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 14, 2025, 13:03 IST

NCERT Books: CBSE ने हर स्कूलों में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया कि वे छात्रों के लिए केवल NCERT की ओरिजिनल ऑथेंटिक किताबें ही खरीदें। यह एडवाइजरी बाजार में बढ़ रही नकली किताबों को देखते हुए जारी की गई है।

CBSE Warning Fake NCERT Books Advisory
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों और पेरेंट्स को बाजार में बिक रही नकली NCERT किताबों के इस्तेमाल से बचने के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी करी गई है। बोर्ड ने साफ कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केवल ओरिजिनल ऑथेंटिक और ऑफिशियल वेबसाइट से ही किताबें खरीदें। साथ ही, बोर्ड ने स्कूलों को बताया कि नकली किताबें छात्रों के लिए ठीक नहीं होती है। इनमें कई गलत जानकारियां शामिल होती है, जो छात्रों के ज्ञान पर प्रभाव डालती हैं।

CBSE ने क्यों जारी की एडवाइजरी? 

CBSE ने एडवाइजरी इसलिए जारी कि क्योकि बाजारों में अनऑथराइज्ड सेलर सस्ते दामों पर नकली NCERT की किताबें बेच रहे है, जिसके कई मामले सामने आए हैं। ये नकली किताबें छात्रों के लिए कई मायनों में खतरनाक है। 

  1. घटिया गुणवत्ता: नकली किताबों के कागज और प्रिंटिंग बहुत ज्यादा खराब होती है।
  2. गलतियों की भरमार: इन किताबों में अक्सर प्रिंटिंग और कोंटेंट में काफी ज्यादा गलतियां पाई जाती हैं।
  3. ज्ञान में गलत जानकारी: बाजारों में बेची जाने वाली नकली पुस्तकों में अधूरी और गलत जानकारी दी जाती है, जो छात्रों के सीखने के अनुभव और ज्ञान के लिए काफी खराब होता है। 

CBSE ने स्कूलों को दिए सख्त निर्देश

CBSE ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बाजारों में मिलने वाली नकली किताबों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने कहा कि हर स्कूल पेरेंट्स और छात्रों को नकली किताबों की पहचान बताएं। साथ ही, इसके बारे में समय-समय पर जागरूक करें।

ओरिजिनल NCERT किताबें कहां से खरीदें?

पेरेंट्स के साथ छात्रों को ओरिजिनल किताबें खरीदने के लिए CBSE द्वारा बताए गए प्लेटफॉर्म पर ही जाना चाहिए। वेबसाइट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें। 

क्रम संख्या

स्रोत का नाम

डिटेल्स 

 1. 

NCERT रीजनल सेंटर

NCERT रीजनल सेंटर - दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता से खरीदें। 

 2.  

NCERT वेबसाइट 

www.ncert.nic.in 

 3.  

पोस्टल सप्लाई

NCERT पोर्टल पर उपलब्ध डाक सेवा (Postal Supply Service) के माध्यम से खरीदें। 

 4.  

ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर

NCERT का ऑफिशियल Amazon Storefront (https://www.amazon.in/ncert-books/b?ie=UTF8&node=12412975031)।

Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar.

    ... Read More

