CBSE Advisory: नकली NCERT किताबों से बचें, CBSE द्वारा जारी कि गई एडवाइजरी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों और पेरेंट्स को बाजार में बिक रही नकली NCERT किताबों के इस्तेमाल से बचने के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी करी गई है। बोर्ड ने साफ कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केवल ओरिजिनल ऑथेंटिक और ऑफिशियल वेबसाइट से ही किताबें खरीदें। साथ ही, बोर्ड ने स्कूलों को बताया कि नकली किताबें छात्रों के लिए ठीक नहीं होती है। इनमें कई गलत जानकारियां शामिल होती है, जो छात्रों के ज्ञान पर प्रभाव डालती हैं।
CBSE ने क्यों जारी की एडवाइजरी?
CBSE ने एडवाइजरी इसलिए जारी कि क्योकि बाजारों में अनऑथराइज्ड सेलर सस्ते दामों पर नकली NCERT की किताबें बेच रहे है, जिसके कई मामले सामने आए हैं। ये नकली किताबें छात्रों के लिए कई मायनों में खतरनाक है।
- घटिया गुणवत्ता: नकली किताबों के कागज और प्रिंटिंग बहुत ज्यादा खराब होती है।
- गलतियों की भरमार: इन किताबों में अक्सर प्रिंटिंग और कोंटेंट में काफी ज्यादा गलतियां पाई जाती हैं।
- ज्ञान में गलत जानकारी: बाजारों में बेची जाने वाली नकली पुस्तकों में अधूरी और गलत जानकारी दी जाती है, जो छात्रों के सीखने के अनुभव और ज्ञान के लिए काफी खराब होता है।
CBSE ने स्कूलों को दिए सख्त निर्देश
CBSE ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बाजारों में मिलने वाली नकली किताबों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने कहा कि हर स्कूल पेरेंट्स और छात्रों को नकली किताबों की पहचान बताएं। साथ ही, इसके बारे में समय-समय पर जागरूक करें।
ओरिजिनल NCERT किताबें कहां से खरीदें?
पेरेंट्स के साथ छात्रों को ओरिजिनल किताबें खरीदने के लिए CBSE द्वारा बताए गए प्लेटफॉर्म पर ही जाना चाहिए। वेबसाइट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें।
|
क्रम संख्या
|
स्रोत का नाम
|
डिटेल्स
|
1.
|
NCERT रीजनल सेंटर
|
NCERT रीजनल सेंटर - दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता से खरीदें।
|
2.
|
NCERT वेबसाइट
|
3.
|
पोस्टल सप्लाई
|
NCERT पोर्टल पर उपलब्ध डाक सेवा (Postal Supply Service) के माध्यम से खरीदें।
|
4.
|
ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर
|
NCERT का ऑफिशियल Amazon Storefront (https://www.amazon.in/ncert-books/b?ie=UTF8&node=12412975031)।
