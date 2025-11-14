New Record of Education: एकलव्य स्कूलों के 597 छात्रों ने पास किए JEE-NEET एग्जाम, जाने लेटेस्ट अपडेट

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) ने 2024-25 में शानदार सफलता हासिल करी है। इस वर्ष यानी 2025 में 597 एकलव्य स्कूल के छात्रों ने देश की सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET), में अच्छी खासी सफलता प्राप्त की साथ ही, एक नया रिकॉर्ड बनाया।
देश में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के करीब 485 स्कूल हैं, जिनमें 2024-25 तक 1.38 लाख छात्र नॉमिनेट होंगे। नॉमिनेशन के लिए कुल मिलाकर, 722 स्कूलों को मंजूरी दी गई है। साथ ही, स्कूलों के लिए 68,418 लाख रुपये जारी भी किए गए हैं।
EMRS छात्रों के लिए बड़ा रिकॉर्ड
EMRS के छात्रों की यह बड़ी जीत न केवल कड़ी मेहनत को दर्शाती है, बल्कि गांव और दूरदराज के क्षेत्रों में सरकार द्वारा पहुचाए जाने वाली क्वालिटी एजुकेशन को भी दर्शाती है। जीत के साथ रिकॉर्ड बनाने वाले 597 छात्र अब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एंट्री लेकर अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे।
JEE-NEET एग्जाम में सफलता के मुख्य आंकड़े (2024-25)
|
एग्जाम का नाम
|
पास होने वाले छात्र
|
मेजर एडमिशन इंस्टिट्यूट
|
NEET
|
425
|
AIIMS, सरकारी मेडिकल कॉलेज
|
JEE
|
172
|
IITs, NITs, IIITs इंस्टिट्यूट्स।
|
पास होने वाले छात्र
|
597
|
गुजरात और मध्य प्रदेश ने हासिल की सफलता
इस बड़ी सफलता में गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के एकलव्य स्कूलों ने सबसे आगे रहें। इन राज्यों के छात्रों ने एग्जाम में अच्छे और सबसे अधिक नंबर प्राप्त करें।
|
क्रम संख्या
|
राज्य का नाम
|
कुल पास छात्र (JEE + NEET)
|
1.
|
गुजरात
|
सबसे अधिक
|
2.
|
मध्य प्रदेश
|
दूसरा सबसे अधिक
|
3.
|
अन्य राज्य
|
पास
EMRS छात्रों ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास किए
जहां गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के एकलव्य छात्र कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में लीडरशिप हासिल की। वहीं, उत्तर प्रदेश, ब्रिटेन और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम संख्या के साथ पीछे हैं। अधिक जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|राज्य
|जेईई मेन्स (JEE Mains)
|जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced)
|NEET
|गुजरात
|37
|3
|173
|मध्य प्रदेश
|51
|10
|115
|तेलंगाना
|60
|10
|24
|उत्तर प्रदेश
|1
|0
|0
|उत्तराखंड
|3
|0
|0
|हिमाचल प्रदेश
|3
|1
|7
|आंध्र प्रदेश
|17
|1
|0
|छत्तीसगढ
|17
|3
|18
|झारखंड
|6
|0
|0
|कर्नाटक
|7
|0
|0
|महाराष्ट्र
|7
|2
|7
|ओडिशा
|10
|4
|0
|कुल
|219
|34
|344
