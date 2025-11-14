IBPS Clerk Prelims Result 2025
Focus
Quick Links
News

AIBE 20 के एडमिट कार्ड कल allindiabarexamination.com पर होगा जारी, यहां से प्राप्त करें डायरेक्ट लिंक

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 14, 2025, 18:20 IST

AIBE 20 Admit Card 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) कल, यानी 15 नवंबर 2025 को AIBE 20 एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर उपलब्ध होगा। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक से अपने AIBE 20 हॉल का टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

BCI, 30 नवंबर 2025 को AIBE 20 एगजाम आयोजित करेगा। एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड ले जाना छात्रों के लिए काफी जरूरी है। AIBE 20 एडमिट कार्ड में छात्रों का नाम और रोल नंबर, एग्जाम का नाम, एग्जाम सेंटर का नाम और पता, रिपोर्टिंग टाइम और छात्रों के लिए निर्देश जैसी जानकारी शामिल होगी।

AIBE 20 एडमिट कार्ड 2025 की डेट और टाइम

अखिल भारतीय बार एग्जाम 20 का एडमिट कार्ड 2025 अधिकारियों द्वारा 15 नवंबर, 2025 को जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के समय की पुष्टि अभी नहीं हुई है। एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपना AIBE 20 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें।

AIBE 20 एडमिट कार्ड 2025: डाउनलोड करने के स्टेप्स

छात्रों के लिए AIBE 20 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टेप 1: AIBE 20 की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
स्टेप 2: AIBE 20 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
स्टेप 4: AIBE 20 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5: भविष्य के लिए AIBE 20 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

AIBE 20 एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी

AIBE 20 एडमिट कार्ड में नीचे दी गई जानकारी शामिल होगी। सभी छात्र इनका जरूर ध्यान रखें।
1. छात्र का नाम और रोल नंबर
2. एग्जाम का नाम
3. छात्र की फोटो और हस्ताक्षर
4. एग्जाम का शेड्यूल
5. एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग का समय
6. एग्जाम सेंटर का नाम और पता
7. छात्र के लिए निर्देश

यह भी पढ़ें: New Record of Education: एकलव्य स्कूलों के 597 छात्रों ने पास किए JEE-NEET एग्जाम, जाने लेटेस्ट अपडेट

Add as a preferred source on Google
Join us
AIBE 20 admit card on November 15 at allindiabarexamination.com
AIBE 20 admit card on November 15 at allindiabarexamination.com
Register for Result Updates

AIBE 20 Admit Card 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) कल, यानी 15 नवंबर 2025 को AIBE 20 एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर उपलब्ध होगा। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक से अपने AIBE 20 हॉल का टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

BCI, 30 नवंबर 2025 को AIBE 20 एगजाम आयोजित करेगा। एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड ले जाना छात्रों के लिए काफी जरूरी है। AIBE 20 एडमिट कार्ड में छात्रों का नाम और रोल नंबर, एग्जाम का नाम, एग्जाम सेंटर का नाम और पता, रिपोर्टिंग टाइम और छात्रों के लिए निर्देश जैसी जानकारी शामिल होगी।

AIBE 20 एडमिट कार्ड 2025 की डेट और टाइम

अखिल भारतीय बार एग्जाम 20 का एडमिट कार्ड 2025 अधिकारियों द्वारा 15 नवंबर, 2025 को जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के समय की पुष्टि अभी नहीं हुई है। एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपना AIBE 20 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें।

AIBE 20 एडमिट कार्ड 2025: डाउनलोड करने के स्टेप्स

छात्रों के लिए AIBE 20 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टेप 1: AIBE 20 की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
स्टेप 2: AIBE 20 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
स्टेप 4: AIBE 20 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5: भविष्य के लिए AIBE 20 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

AIBE 20 एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी

AIBE 20 एडमिट कार्ड में नीचे दी गई जानकारी शामिल होगी। सभी छात्र इनका जरूर ध्यान रखें।
1. छात्र का नाम और रोल नंबर
2. एग्जाम का नाम
3. छात्र की फोटो और हस्ताक्षर
4. एग्जाम का शेड्यूल
5. एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग का समय
6. एग्जाम सेंटर का नाम और पता
7. छात्र के लिए निर्देश

यह भी पढ़ें: New Record of Education: एकलव्य स्कूलों के 597 छात्रों ने पास किए JEE-NEET एग्जाम, जाने लेटेस्ट अपडेट

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News