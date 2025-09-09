Rajasthan Police City Slip 2025 OUT
List of Miss America Winners by Year (1921 - 2026): Check Updated List

By Harshita Singh
Sep 9, 2025, 05:17 EDT

The Miss America winners list showcases a century of powerful women. Get the updated list of who won Miss America 2026 and every titleholder from 1921 to the present, highlighting the evolution of this iconic American tradition.

Miss America winner 2026, Courtesy - Lastly.com
The Miss America beauty pageant has become one of the most important scholarship contests for women in the country since its inception in 1921. It is more than just a crown; it is a way for young women with big dreams to fight for what they believe in.  It is also an opportunity for them to show off their skills and get money for school. The group has given out more than $5 million in cash scholarships and millions more in other types of scholarships. This makes it one of the biggest scholarship providers for women in the world. The pageant has a long history of honoring a wide range of intelligence, talent, and service, from the first winner, Margaret Gorman, to the most recent Miss America.

Who Won Miss America 2026? 

The Miss America 2026 title was awarded to Miss New York, Cassie Donegan. She was crowned on Sunday, September 7, 2025, at the Dr. Phillips Center for the Performing Arts in Orlando, Florida. Donegan succeeds Miss America 2025, Abbie Stockard of Alabama. According to a press release on the official Miss America website, Donegan, a passionate advocate for arts education, wowed the judges with her vocal performance in the talent competition. She is the 98th woman to hold the prestigious title and the eighth Miss New York to earn the crown, continuing the state's strong legacy in the competition. She also won a $50,000 scholarship that will help her pay for graduate school. 

List of Miss America Winners from 1921 to 2026

Here is a year-by-year list of every woman to hold the title of Miss America, including their crowning date and age as per the official source: 

Year

Crowning Date

Miss America Winner

Age at Crowning

State Represented

1921

September 8, 1921

Margaret Gorman

16

District of Columbia

1922

September 8, 1922

Mary Katherine Campbell

16

Ohio

1923

September 7, 1923

Mary Katherine Campbell

17

Ohio

1924

September 6, 1924

Ruth Malcomson

18

Pennsylvania

1925

September 12, 1925

Fay Lanphier

19

California

1926

September 10, 1926

Norma Smallwood

18

Oklahoma

1927

September 9, 1927

Lois Delander

16

Illinois

1933

September 9, 1933

Marion Bergeron

15

Connecticut

1935

September 7, 1935

Henrietta Leaver

18

Pennsylvania

1936

September 12, 1936

Rose Coyle

21

Pennsylvania

1937

September 11, 1937

Bette Cooper

17

New Jersey

1938

September 10, 1938

Marilyn Meseke

21

Ohio

1939

September 9, 1939

Patricia Donnelly

19

Michigan

1940

September 7, 1940

Frances Marie Burke

19

Pennsylvania

1941

September 6, 1941

Rosemary LaPlanche

17

California

1942

September 12, 1942

Jo-Carroll Dennison

19

Texas

1943

September 11, 1943

Jean Bartel

20

California

1944

September 9, 1944

Venus Ramey

19

District of Columbia

1945

September 8, 1945

Bess Myerson

21

New York

1946

September 7, 1946

Marilyn Buferd

21

California

1947

September 6, 1947

Barbara Jo Walker

21

Tennessee

1948

September 11, 1948

BeBe Shopp

18

Minnesota

1949

September 10, 1949

Jacque Mercer

18

Arizona

1951

September 8, 1950

Yolande Betbeze

20

Alabama

1952

September 8, 1951

Colleen Kay Hutchins

15

Utah

1953

September 6, 1952

Neva Jane Langley

19

Georgia

1954

September 12, 1953

Evelyn Ay

20

Pennsylvania

1955

September 11, 1954

Lee Meriwether

19

California

1956

September 10, 1955

Sharon Ritchie

18

Colorado

1957

September 8, 1956

Marian McKnight

20

South Carolina

1958

September 7, 1957

Marilyn Van Derbur

20

Colorado

1959

September 6, 1958

Mary Ann Mobley

21

Mississippi

1960

September 12, 1959

Lynda Lee Mead

20

Mississippi

1961

September 10, 1960

Nancy Fleming

18

Michigan

1962

September 9, 1961

Maria Fletcher

19

North Carolina

1963

September 8, 1962

Jacquelyn Mayer

20

Ohio

1964

September 7, 1963

Donna Axum

21

Arkansas

1965

September 12, 1964

Vonda Kay Van Dyke

21

Arizona

1966

September 11, 1965

Deborah Bryant

19

Kansas

1967

September 10, 1966

Jane Jayroe

19

Oklahoma

1968

September 9, 1967

Debra Barnes

20

Kansas

1969

September 7, 1968

Judith Ford

19

Illinois

1970

September 6, 1969

Pamela Eldred

21

Michigan

1971

September 12, 1970

Phyllis George

21

Texas

1972

September 11, 1971

Laurie Lea Schaefer

21

Ohio

1973

September 9, 1972

Terry Meeuwsen

23

Wisconsin

1974

September 8, 1973

Rebecca King

24

Colorado

1975

September 7, 1974

Shirley Cothran

21

Texas

1976

September 6, 1975

Tawny Godin

22

New York

1977

September 11, 1976

Dorothy Benham

21

Minnesota

1978

September 10, 1977

Susan Perkins

24

Ohio

1979

September 9, 1978

Kylene Barker

22

Virginia

1980

September 8, 1979

Cheryl Prewitt

22

Mississippi

1981

September 6, 1980

Susan Powell

21

Oklahoma

1982

September 12, 1981

Elizabeth Ward

22

Arkansas

1983

September 11, 1982

Debra Maffett

25

California

1984

September 17, 1983

Vanessa Williams (Resigned)

20

New York

1984

July 23, 1984

Suzette Charles

21

New Jersey

1985

September 15, 1984

Sharlene Wells

20

Utah

1986

September 14, 1985

Susan Akin

21

Mississippi

1987

September 13, 1986

Kellye Cash

21

Tennessee

1988

September 12, 1987

Kaye Lani Rae Rafko

24

Michigan

1989

September 10, 1988

Gretchen Carlson

22

Minnesota

1990

September 9, 1989

Debbye Turner

24

Missouri

1991

September 8, 1990

Marjorie Vincent

25

Illinois

1992

September 7, 1991

Carolyn Sapp

24

Hawaii

1993

September 19, 1992

Leanza Cornett

21

Florida

1994

September 18, 1993

Kimberly Clarice Aiken

18

South Carolina

1995

September 17, 1994

Heather Whitestone

21

Alabama

1996

September 16, 1995

Shawntel Smith

24

Oklahoma

1997

September 14, 1996

Tara Holland

24

Kansas

1998

September 13, 1997

Kate Shindle

20

Illinois

1999

September 19, 1998

Nicole Johnson

24

Virginia

2000

September 18, 1999

Heather French

24

Kentucky

2001

October 14, 2000

Angela Perez Baraquio

25

Hawaii

2002

October 20, 2001

Katie Harman

21

Oregon

2003

September 21, 2002

Erika Harold

22

Illinois

2004

September 20, 2003

Ericka Dunlap

21

Florida

2005

September 18, 2004

Deidre Downs

24

Alabama

2006

September 17, 2005

Jennifer Berry

22

Oklahoma

2007

January 29, 2007

Lauren Nelson

20

Oklahoma

2008

January 26, 2008

Kirsten Haglund

19

Michigan

2009

January 24, 2009

Katie Stam

22

Indiana

2010

January 30, 2010

Caressa Cameron

22

Virginia

2011

January 15, 2011

Teresa Scanlan

17

Nebraska

2012

January 14, 2012

Laura Kaeppeler

23

Wisconsin

2013

January 12, 2013

Mallory Hagan

24

New York

2014

September 15, 2013

Nina Davuluri

24

New York

2015

September 14, 2014

Kira Kazantsev

23

New York

2016

September 13, 2015

Betty Cantrell

21

Georgia

2017

September 11, 2016

Savvy Shields

21

Arkansas

2018

September 10, 2017

Cara Mund

23

North Dakota

2019

September 9, 2018

Nia Franklin

25

New York

2020

December 19, 2019

Camille Schrier

24

Virginia

2022

December 16, 2021

Emma Broyles

20

Alaska

2023

December 15, 2022

Grace Stanke

20

Wisconsin

2024

January 14, 2024

Madison Marsh

22

Colorado

2025

January 5, 2025

Abbie Stockard

22

Alabama

2026

September 7, 2025

Cassie Donegan

27

New York
Note: The year 2021 did not have a new winner crowned due to the COVID-19 pandemic, and the pageant changed its scheduling, resulting in no Miss America 2021.

The list of Miss America winners is a testament to the competition's enduring legacy. From empowering women through education to championing important social causes, each titleholder has left her unique mark on this iconic American tradition. The pageant continues to be a platform for women to showcase their skills, advocate for change, and inspire future generations.

