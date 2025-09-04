NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
BSEB Result: आ गया बिहार बोर्ड तृतीय सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Sep 4, 2025, 17:24 IST

BSEB Result : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा, 2025 (तृतीय) पाठ्यक्रम परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है।

BSEB Result 2025
BSEB Result : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से दक्षता परीक्षा और डी.एल.एड. परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम जारी करते हुए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि दक्षता परीक्षा, 2025 (3rd) और डी.एल.एड. कोर्स के सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष और सत्र 2024-26 के प्रथम वर्ष के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षार्थी अपना परिणाम https://secondary.biharboardonline.com पर चेक कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए, परीक्षार्थी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपना परिणाम देख सकते हैं।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच आयोजित दक्षता परीक्षा, 2025 (3rd) में कुल 24,436 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 7,893 शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार इस परीक्षा में 32.30% शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कक्षा 1-5 के 21,157 शिक्षक अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा, 2025 (III) में सम्मिलित हुए, जिसमें 6,144 शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार कक्षा 1-5 में उत्तीर्ण प्रतिशत 29.04% है। 

इसी प्रकार कक्षा 6-8 के 1,802 शिक्षक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 949 शिक्षक अभ्यर्थी सफल रहे। इस प्रकार कक्षा 6-8 में पास प्रतिशत 52.66% है। कक्षा 9-10 के कुल 1,076 शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें 594 शिक्षक कैंडिडेट पास हुए हैं। इस प्रकार कक्षा 9-10 में पास प्रतिशत 55.20% है। कक्षा 11-12 के लिए आयोजित दक्षता परीक्षा, 2025 (III) में कुल 401 शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 206 शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार कक्षा 11-12 में उत्तीर्ण प्रतिशत 51.37% रहा।

बिहार सरकार के आदेशानुसार, विद्यालय परीक्षा समिति स्थानीय निकाय के शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित कर रही है। इससे पहले, समिति दो बार दक्षता परीक्षा आयोजित कर चुकी है। दक्षता परीक्षा (प्रथम) 26 फरवरी 2024 से 06 मार्च 2024 तक आयोजित की गई थी। 

कितने अभ्यार्थियों ने लिया था हिस्सा

इस परीक्षा में सम्मिलित कुल 1,99,027 शिक्षक अभ्यर्थियों में से 1,87,818 शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिनका उत्तीर्ण प्रतिशत 94.37% रहा। इसी प्रकार, दक्षता परीक्षा (द्वितीय) 23 अगस्त 2024 से 26 अगस्त 2024 तक आयोजित की गई, जिसमें कुल 81,348 शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से 66,143 शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिनका उत्तीर्ण प्रतिशत 81.31% रहा। इस प्रकार, तीनों दक्षता परीक्षाओं को मिलाकर अब तक 2,61,854 शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं।

आनंद किशोर ने बताया कि सत्र 2023-25 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 31,695 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए, जिनमें से 28,825 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार, सत्र 2023-25 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.94% है। सत्र 2024-26 की प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 32,941 अभ्यर्थियों के एडमिशन के लिए जारी किए गए, जिनमें से 30,446 कैंडिडेट पास हुए हैं। इस प्रकार, सत्र 2024-26 की पहले वर्ष की परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.43% है।

