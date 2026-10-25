दुनिया का इकलौता समुद्र, जिसका नहीं है कोई भी किनारा

हर समुद्र का अपना एक किनारा होता है। हालांकि, दुनिया में एक ऐसा समुद्र भी है, जिसका कोई भी जमीनी तट नहीं है। यह ऐसा समुद्र है, जो कि दुनिया के किसी भी देश की जमीन या तट से नहीं जुड़ता है। कौन-सा है यह समुद्र तट, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें। किस सागर का नहीं है किनारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित 'सारगासो सागर' दुनिया का इकलौता ऐसा समुद्र है, जिसकी कोई भी जमीनी तटरेखा नहीं है। यह दुनिया के किसी भी देश की जमीन या तट से नहीं जुड़ता है। यह अपनी तरह का एक बेहद अनूठा भौगोलिक अजूबा है। कैसे बना है यह समुद्र चूंकि, इसकी कोई जमीनी सीमा नहीं है, तो सवाल उठता है कि इसे समुद्र कैसे माना जाता है? दरअसल, सारगासो सागर चारों तरफ से तेज गति से बहने वाली महासागरीय जलधाराओं से घिरा हुआ है। इन चार बड़ी जलधाराओं के बीच फंसा हुआ यह एक शांत पानी का बड़ा क्षेत्र है। इसे घेरने वाली जलधाराएं इस प्रकार हैं: -पश्चिम में: गल्फ स्ट्रीम

-उत्तर में: उत्तरी अटलांटिक जलधारा -पूर्व में: कनारी जलधारा -दक्षिण में: उत्तरी अटलांटिक जलधारा ये चारों जलधाराएं मिलकर पानी का एक बड़ा भंवर बनाती हैं, जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, लेकिन इसके बिल्कुल बीच का पानी एकदम शांत रहता है। क्यों पड़ा 'सारगासो' इस सागर का नाम 'सारगासम' नामक एक विशेष प्रकार की भूरी समुद्री घास के नाम पर रखा गया है। यह घास समुद्र की सतह पर बहुत बड़े हिस्से में तैरती रहती है। जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज पर निकले थे, तो उन्होंने पहली बार इस सागर का जिक्र किया था। उनके जहाज इस घनी घास में फंस गए थे, जिससे उन्हें लगा कि ज़मीन आस-पास ही है, लेकिन वास्तव में वह बीच महासागर में थे। सारगासो सागर की अनूठी विशेषताएं -दुनिया के बाकी महासागरों की तुलना में यहां का पानी असाधारण रूप से नीला और पारदर्शी है। यहां पानी के भीतर लगभग 200 फीट गहराई तक आसानी से देखा जा सकता है।