UIIC AO Admit Card 2026 OUT: यूआईआईसी एओ एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

UIIC AO Admit Card 2026 OUT: यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC) द्वारा प्रशासनिक अधिकारी (स्केल-I) के 225 पदों पर भर्ती परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 22 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

UIIC AO Admit Card 2026 Download Link

यूआईआईसी एओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक पोर्टल uiic.co.in पर एक्टिव कर दिया गया है। अभ्यर्थी अब बिना देरी किए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

UIIC AO Admit Card 2026 Direct Link (ACTIVE) यहां क्लिक करें

IIC AO Admit Card 2026 - हाइलाइट्स

UIIC AO भर्ती 2026 अभियान के माध्यम से कुल 225 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित अन्य सभीमहत्वपूर्ण हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।