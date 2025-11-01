NYT Pips Answers Today (November 1, 2025): Check Clues and Hints for Easy, Medium, and Hard Puzzles

NYT Pips Game Answers Today: NYT Pips is the perfect puzzle for anyone who loves logic-based challenges. Each clue demands you to think strategically, using math and reasoning to match tiles correctly. Pips is a daily logic puzzle by The New York Times where players combine numbers based on rules like “equal to,” “greater than,” or “add to.” It may look simple at first, but as you progress through the levels, it quickly becomes a mental challenge!
So, whether you’re checking your answers or stuck on a tricky space, here are all the NYT Pips Hints & Answers for Nov 1, 2025.
Today’s NYT Pips Easy Difficulty Hints and Answers
Equal (3): 3-3 (placed horizontally); 3-6 (placed horizontally)
Equal (6): 3-6 (placed horizontally); 6-5 (placed horizontally)
Number (4):0-4 (placed vertically)
Final results:
Today’s NYT Pips Medium Difficulty Hints and Answers
Equal (4): 4-4 (placed horizontally); 4-6 (placed vertically)
Number (12): 6-6 (placed vertically), 3-3 (placed vertically); 4-6 (placed vertically)
Number (0): 0-3 (placed vertically)
Number (5): 2-3 (placed vertically); 2-1 (placed horizontally)
Number (6): 6-3 (placed horizontally)
Number (1): 2-1 (placed horizontally)
Final results:
Today’s NYT Pips Hard Difficulty Hints and Answers
Number (3): 0-0 (placed vertically); 3-6 (placed horizontally)
Number (4): 0-2 (placed horizontally); 6-2 (placed horizontally)
-
Equal (3): 3-3 (placed vertically); 5-3 (placed horizontally)
Equal (6): 6-2 (placed horizontally); 3-6 (placed horizontally); 6-6 (placed horizontally)
Equal (5): 5-5 (placed horizontally); 5-3 (placed horizontally); 5-4 (placed vertically); 5-2 (placed vertically)
Equal (2): 2-1 (placed vertically); 2-2 (placed horizontally)
Number (3): 3-4 (placed vertically)
Number (1): 2-1 (placed vertically)
Equal (4): 4-4 (placed horizontally); 3-4 (placed vertically); 5-4 (placed vertically)
Number (2): 5-2 (placed vertically)
Final results:
