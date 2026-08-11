Azim Premji Scholarship 2026: क्या छात्राओं को हर साल मिलेंगे 30,000 की स्कॉलरशिप? azimpremjifoundation.org से जानें Updates

Azim Premji Foundation Scholarship 2026: अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने देश की होनहार और जरूरतमंद छात्राओं को हायर एजुकेशन से जोड़ने के लिए Azim Premji Scholarship 2026-27 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस स्कॉलरशिप के अंदर एलिजिबल छात्राओं को उनकी पहली अंडरग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हर साल करीब 30 हजार रुपय की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

Azim Premji Scholarship 2026 Registration Starts

यह स्कॉलरशिप राशि सिलेब्स की पूरी अवधि यानी 2 से 5 साल तक छात्राओं को प्रदान की जाती है, जिससे कुल मिलाकर एक छात्रा को अधिकतम 1.5 लाख तक की आर्थिक मदद मिल जाती है। साथ ही, इस स्कॉलरशिप का हिस्सा बनने वाले 2026 के बैच राउंड 1 के लिए आयोग ने छात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 10 अगस्त 2026 से शुरू कर दी थी। साथ ही, यह प्रक्रिया लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 तक चलेगी।