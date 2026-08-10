Bihar Vidhan Parishad Result 2026: बिहार विधान परिषद् सुरक्षा प्रहरी परिणाम घोषित, पीडीएफ डाउनलोड करें
Bihar Vidhan Parishad Result 2026: बिहार विधान परिषद् की ओर से सुरक्षा प्रहारी भर्ती परिणाम घोषित किया गया है। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लेख में दिए लिंक पर क्लिक करें।
Bihar Vidhan Parishad Result 2026: बिहार विधान परिषद् सचिवालय ने सुरक्षा प्रहरी का परिणाम जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 03/2023 के तहत अंतिम परिणाम आयोजित परीक्षा के आधार पर जारी किया गया है। मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। परिणामों के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी की गई है। बिहार विधान परिषद द्वारा सुरक्षा प्रहरी (सिक्योरिटी गार्ड) के लिए शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा 21 अप्रैल, 2026 से 28 अप्रैल, 2026 तक किया गया था।
Bihar Vidhan Parishad Result 2026: परिणाम घोषित
बिहार विधान परिषद् सचिवालय की ओर से विज्ञापन संख्या 03/2023 के तहत परिणाम घोषित कर दिया है। सुरक्षा प्रहरी पद के लिए शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा 21 अप्रैल, 2026 से 28 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की गई थी। सुरक्षा प्रहरी परिणाम की घोषणा 7 अगस्त को की गई है। जिसमे कुल 56 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।
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बिहार विधान परिषद् परिणाम 2026
Bihar Vidhan Parishad Result 2026: हाइलाइट्स
बिहार विधान परिषद् सचिवालय की ओर से परिणामों की घोषणा 7 अगस्त को की गई है। इसमें चयनित होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होना होगा। अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
बिहार विधान परिषद् सचिवालय
|
परिणाम
|
सुरक्षा प्रहरी
|
विज्ञापन संख्या
|
03/2023
|
परिणाम जारी होने की तिथि
|
07 अगस्त 2026 (जारी)
|
चयनित उम्मीदवारों की संख्या
|
56
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
vidhanparishad.bihar.gov.in
Bihar Vidhan Parishad Result 2026: कट ऑफ मार्क्स
सुरक्षा प्रहरी परिणामों की घोषणा 7 अगस्त को की गई है। जिसमें कुल 56 उम्मीदवारों को चयनित किया गया है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स देखने के लिए नीचे दिए गए टेबल को देखें।
|
कैटेगरी
|
कट ऑफ
|
जनरल
|
59.33
|
अनुसूचित जाति (महिला SC)
|
55.33
|
पिछड़ा वर्ग (BC)
|
55.00
|
पिछड़ा (महिला) वर्ग
|
55.67
|
आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
|
57.00
|
आर्थिक रूप से कमजोर (महिला)
|
55.00
|
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
|
55.33
|
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)
|
55.00
|
पिछड़े वर्गों की महिला
|
55.67
|
स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी)
|
44.00
Bihar Vidhan Parishad Result 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
ऑनलाइन रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://biharvidhanparishad.gov.in/ पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, Bihar Vidhan Parishad Result 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 रिजल्ट पीडीएफ पर क्लिक करें।
स्टेप 4 मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करें।
स्टेप 5 अपना रोल नंबर चेक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.