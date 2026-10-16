Supreme Court Vacancy 2026 Notification: सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट अटेंडेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 4 नवंबर से करें आवेदन
Supreme Court Vacancy 2026 Notification: सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत कुल 130 जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पदों को भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर, 2026 से शुरू होंगे। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती से संबंधित अन्य डिटेल्स के लिए आगे लेख देखें।
Supreme Court Vacancy 2026: सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन संख्या F.3/2026-SC (RC) के तहत 130 जूनियर कोर्ट अटेंडेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। अधिसूचना में अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं/10वीं तय की गई है।
Supreme Court Junior Court Attendant Vacancy 2026: अधिसूचना
सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट अटेंडेंट भर्ती परीक्षा राज्य स्तरीय परीक्षा है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पद के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। उम्मीदवारों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।
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सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट अटेंडेंट भर्ती 2026
SC Junior Court Attendant Vacancy 2026: हाइलाइट्स
सर्वोच्च न्यायालय ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट पद पर भर्ती के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 130 संभावित रिक्तियों की घोषणा की गई है। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में भर्ती से जुड़ी अन्य डिटेल्स देख सकते हैं:
|
संगठन
|
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
|
भर्ती का नाम
|
सुप्रीम कोर्ट जेसीए भर्ती 2026
|
पोस्ट नाम
|
कनिष्ठ न्यायालय परिचारक
|
विज्ञापन संख्या
|
एफ.3/2026-एससी (आरसी)
|
कुल रिक्तियां
|
130 (संभावित रिक्तियां)
|
न्यूनतम योग्यता
|
कक्षा 10वीं
|
अधिकतम योग्यता
|
कक्षा 12वीं / 10+2
|
आयु सीमा
|
18 से 27 वर्ष
|
वेतन स्तर
|
स्तर 3
|
आवेदन शुरू होने की तिथि
|
4 नवंबर 2026
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
25 नवंबर 2026 को रात (11:55 बजे)
|
वेबसाइट
|
sci.gov.in
सुप्रीम कोर्ट में जेसीए भर्ती 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हाल की तस्वीर
- स्कैन किए गए हस्ताक्षर
- कक्षा 10वीं का प्रमाणपत्र
- कक्षा 10वीं की मार्कशीट
- कक्षा 12वीं / 10+2 का प्रमाणपत्र।
- कक्षा 12वीं / 10+2 की मार्कशीट
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
- ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
SC Junior Court Attendant Vacancy 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, SC Junior Court Attendant Vacancy 2026 पर जाएं।
स्टेप 3 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
स्टेप 5 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।
स्टेप 6 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 7 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.