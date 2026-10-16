हार तब तक नहीं होती जब तक आप प्रयास बंद न कर दें, 9 बार फेल होने के बाद नेहा पांचाल ऐसे बनीं UPPSC टॉपर

यह कहानी है एक ऐसी लड़की जिसने कम उम्र में भाई को ब्रेन ट्यूमर के कारण खो दिया, परिवार पर चढ़ा 40 लाख का कर्ज उतारने के लिए मेहनत-मजदूूरी की, शादी के बाद ससुराल वालों और बेटी की जिम्मेदारी निभाई, UPSC और UPPSC जैसी परीक्षाओं में करीब 8 बार फेल हुई पर हार तब भी नहीं मानी। हालातों से लड़ती रही और हालातों पर जीत हासिल की। 9वीं बार UPPSC परीक्षा में सफलता हासिल कर यह साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हम बात कर रहे हैं दिल्ली की रहने वाली नेहा पांचाल की और आज हम आपको इनकी सफलता की कहानी के बारे में बताएंगे।

आखिर कौन है नेहा पांचाल?

नेहा पांचाल दिल्ली की रहने वाली है। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन सपने हमेशा बड़े देखें और जिन्हें पूरा भी किया। हालात चाहें कैसे भी रहे हो। नेहा को पहला झटका तब लगा, जब 2013 में उनके भाई विनीत को ब्रेन ट्यूमर हो गया और इस बीमारी की वजह से भाई दुनिया से चला गया पर भाई ने बहन को जाते-जाते वचन दिया कि वह अफसर बनें और यही से नेहा के अफसर बनने की कहानी की शुरुआत होती है।