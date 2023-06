World Environment Day 2023: ईको-पैकेजिंग है Plastic Pollution का बेहतर विकल्प, यहां देखें 50वीं वर्षगांठ पर विशेष

विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है. इस वर्ष पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है. यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के बारें में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है.

यह दिवस वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता और उसके लिए चलाये जा रहे विभिन्न एक्शन प्लान को प्रोत्साहित करता है. कई गैर-सरकारी संगठन और सरकारी संस्थाएँ इस पहल को आगे बढ़ाने में मदद करती है.

According to @UNEP, by 2050, there could be more plastic than fish in the ocean



By reducing, reusing, and redesigning how we produce and consume plastic, we can #BeatPlasticPollution and safeguard nature. #WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/wsjz2hWCPb