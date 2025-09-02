IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
BPSC HOD Recruitment 2025: आज से करें बिहार HOD के विभिन्न पदों के लिए आवेदन, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल जानें

Sep 2, 2025, 12:45 IST

BPSC HOD Recruitment 2025: बिहार HOD के कुल 208 रिक्त पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 सितंबर, 2025 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 30 सितंबर, 2025 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। आयु सीमा, शैक्षणकि योग्यता, नोटिफिकेशन सहित डिटेल आगे लेख में देखें।

BPSC HOD Recruitment 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन (BPSC) की ओर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ( HOD) भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 218 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 सितंबर, 2025 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।

संबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है जो कि और 1 अगस्त 2025 तक अधिकतम आयु अनिवार्य नहीं होगी। सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

BPSC HOD Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

नीचे लेख में बीपीएससी HOD भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन (BPSC) 

पदों की संख्या 

218  

आयु सीमा 

33 वर्ष  

आवेदन की अंतिम तिथि

30 सितंबर 2025

आवेदन शुल्क 

100 रुपये 

चयन प्रक्रिया 

योग्यतानुसार

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://bpsc.bihar.gov.in/

BPSC HOD Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता 

संंबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता पूरी करना आवश्यक है, जिसकी जानकारी नीचे टेबल में दी गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह:

पोस्ट 

शैक्षणिक योग्यता 

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

  • उम्मीदवार के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है , 

या

  • मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । 

  • उन्हें शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग में कम से कम 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग।

  • उम्मीदवार के पास कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है , 

  • या 

  • कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उन्हें शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग में कम से कम 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए , जिसमें व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव को भी गिना जाएगा।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

  • उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और मास्टर डिग्री दोनों होनी चाहिए। 

  • उन्हें शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है ।

सिविल इंजी.

  • उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक 

या 

  • एमई/एम.टेक में पीएचडी होना आवश्यक है , या सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है ।

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

  • उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है , या 

  • इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव को भी गिना जाएगा।

कपड़ा इंजीनियरिंग

  • उम्मीदवार के पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए

या 

  • टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी शामिल है ।

अग्नि प्रौद्योगिकी और सुरक्षा

  • उम्मीदवार के पास अग्नि प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में पीएचडी होना आवश्यक है , 

या 

  • अग्नि प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

ऑटोमोबाइल इंजी.

  • उम्मीदवार के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है , या 

  • ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव को भी गिना जाएगा।

मुद्रण प्रौद्योगिकी

  • उम्मीदवार के पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक 

  • या 

  • एमई/एम.टेक में पीएचडी होना आवश्यक है , या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

खनन अभियांत्रिकी

  • उम्मीदवार के पास खनन इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए , 

या 

  • खनन इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी शामिल है ।

फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी

  • उम्मीदवार के पास फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक 

या 

  • एमई/एम.टेक में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, या फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी शामिल है ।

रासायनिक इंजीनियरिंग

  • उम्मीदवार के पास केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए , 

या 

  • केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग का अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव भी शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

सिरेमिक इंजीनियरिंग

  • उम्मीदवार के पास सिरेमिक इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए, या

  •  सिरेमिक इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव भी शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

सिविल (ग्रामीण) इंजीनियरिंग

  • उम्मीदवार के पास सिविल (ग्रामीण) इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक 

या

  • एमई/एम.टेक में पीएचडी होना आवश्यक है, या सिविल (ग्रामीण) इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें 2 वर्ष का लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) का अनुभव भी शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण

  • उम्मीदवार के पास खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक की डिग्री होनी चाहिए , 

या 

  • खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव भी शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

कृषि इंजीनियरिंग

  • उम्मीदवार के पास कृषि अभियांत्रिकी में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक 

या 

  • एमई/एम.टेक में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए , या कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 15 वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है ।

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान इंजीनियरिंग।

  • उम्मीदवार के पास पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पीएच.डी. के साथ बी.लिब/एम.लिब या समकक्ष में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए ,

या 

  • पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है ।

बिहार HOD भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया क्या है?

उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर पूरा किया जाएगा-

  • शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर आधारित

  • अनुसंधान प्रदर्शन

  • शिक्षण कौशल, और साक्षात्कार।

