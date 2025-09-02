BPSC HOD Recruitment 2025: आज से करें बिहार HOD के विभिन्न पदों के लिए आवेदन, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल जानें

पोस्ट शैक्षणिक योग्यता

मैकेनिकल इंजीनियरिंग उम्मीदवार के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है , या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए ।

उन्हें शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग में कम से कम 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है ,

या

कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उन्हें शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग में कम से कम 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए , जिसमें व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव को भी गिना जाएगा।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और मास्टर डिग्री दोनों होनी चाहिए।

उन्हें शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है ।

सिविल इंजी. उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में पीएचडी होना आवश्यक है , या सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है ।

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है , या

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव को भी गिना जाएगा।

कपड़ा इंजीनियरिंग उम्मीदवार के पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए , या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी शामिल है ।

अग्नि प्रौद्योगिकी और सुरक्षा उम्मीदवार के पास अग्नि प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में पीएचडी होना आवश्यक है , या अग्नि प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

ऑटोमोबाइल इंजी. उम्मीदवार के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है , या

ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव को भी गिना जाएगा।

मुद्रण प्रौद्योगिकी उम्मीदवार के पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक

या

एमई/एम.टेक में पीएचडी होना आवश्यक है , या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

खनन अभियांत्रिकी उम्मीदवार के पास खनन इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए , या खनन इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी शामिल है ।

फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी उम्मीदवार के पास फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, या फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी शामिल है ।

रासायनिक इंजीनियरिंग उम्मीदवार के पास केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए , या केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग का अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव भी शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

सिरेमिक इंजीनियरिंग उम्मीदवार के पास सिरेमिक इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए, या

सिरेमिक इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव भी शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

सिविल (ग्रामीण) इंजीनियरिंग उम्मीदवार के पास सिविल (ग्रामीण) इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में पीएचडी होना आवश्यक है, या सिविल (ग्रामीण) इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें 2 वर्ष का लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) का अनुभव भी शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण उम्मीदवार के पास खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक की डिग्री होनी चाहिए , या खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव भी शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

कृषि इंजीनियरिंग उम्मीदवार के पास कृषि अभियांत्रिकी में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए , या कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 15 वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है ।