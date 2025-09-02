BPSC HOD Recruitment 2025: आज से करें बिहार HOD के विभिन्न पदों के लिए आवेदन, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल जानें

|
पोस्ट
|
शैक्षणिक योग्यता
|
मैकेनिकल इंजीनियरिंग
|
या
-
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए ।
-
उन्हें शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग में कम से कम 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।
|
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग।
|
-
उम्मीदवार के पास कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है ,
-
या
-
कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उन्हें शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग में कम से कम 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए , जिसमें व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव को भी गिना जाएगा।
|
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
|
-
उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और मास्टर डिग्री दोनों होनी चाहिए।
-
उन्हें शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है ।
|
सिविल इंजी.
|
या
-
एमई/एम.टेक में पीएचडी होना आवश्यक है , या सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है ।
|
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
|
-
उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है , या
-
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव को भी गिना जाएगा।
|
कपड़ा इंजीनियरिंग
|
या
-
टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी शामिल है ।
|
अग्नि प्रौद्योगिकी और सुरक्षा
|
या
|
ऑटोमोबाइल इंजी.
|
-
उम्मीदवार के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है , या
-
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव को भी गिना जाएगा।
|
मुद्रण प्रौद्योगिकी
|
-
उम्मीदवार के पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बी.टेक
-
या
-
एमई/एम.टेक में पीएचडी होना आवश्यक है , या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।
|
खनन अभियांत्रिकी
|
या
-
खनन इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी शामिल है ।
|
फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी
|
या
-
एमई/एम.टेक में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, या फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव भी होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी शामिल है ।
|
रासायनिक इंजीनियरिंग
|
या
|
सिरेमिक इंजीनियरिंग
|
-
उम्मीदवार के पास सिरेमिक इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई/बी.टेक या एमई/एम.टेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए, या
-
सिरेमिक इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव भी शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।
|
सिविल (ग्रामीण) इंजीनियरिंग
|
या
-
एमई/एम.टेक में पीएचडी होना आवश्यक है, या सिविल (ग्रामीण) इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें 2 वर्ष का लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) का अनुभव भी शामिल है । पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।
|
खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण
|
या
|
कृषि इंजीनियरिंग
|
या
-
एमई/एम.टेक में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए , या कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री होनी चाहिए । उनके पास कम से कम 15 वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग अनुभव होना चाहिए , जिसमें व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है ।
|
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान इंजीनियरिंग।
|
या
