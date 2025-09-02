BEML Recruitment 2025: स्टाफ नर्स, मैनेजमेंट ट्रेनी सहित 682 पदों पर निकली भर्ती, 12 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

BEML Recruitment 2025 last date: भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) भर्ती 2025 की ओर से विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 682 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के जरिए मैनेजमेंट लेवल, मैनेजमेंट ट्रेनी, सिक्योरिटी एंड फायर गार्ड, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव (ITI) और नॉन एग्जीक्यूटिव और ITI सहित पदों को भरा जाएगा।

विभिन्न पदों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025 प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 01 सितंबर 2025 से 12 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा।

जो उम्मीदवार BEML विभिन्न पदों की भर्ती 2025 के लिए इच्छुक हैं, वे नीचे लेख में दिए स्टेप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

BEML Recruitment 2025 Notification: डायरेक्ट लिंक

विभिन्न पदों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार लास्ट डेट 12 सितंबर 2025 तक नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए आवेदन पूरा कर सकते हैं: