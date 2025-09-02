BEML Recruitment 2025: स्टाफ नर्स, मैनेजमेंट ट्रेनी सहित 682 पदों पर निकली भर्ती, 12 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

BEML Recruitment 2025 last date: भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) भर्ती 2025 की ओर से विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 682 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के जरिए मैनेजमेंट लेवल, मैनेजमेंट ट्रेनी, सिक्योरिटी एंड फायर गार्ड, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव (ITI) और नॉन एग्जीक्यूटिव और ITI सहित पदों को भरा जाएगा।
विभिन्न पदों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025 प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 01 सितंबर 2025 से 12 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा।
जो उम्मीदवार BEML विभिन्न पदों की भर्ती 2025 के लिए इच्छुक हैं, वे नीचे लेख में दिए स्टेप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
BEML Recruitment 2025 Notification: डायरेक्ट लिंक
विभिन्न पदों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार लास्ट डेट 12 सितंबर 2025 तक नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए आवेदन पूरा कर सकते हैं:
|
BEML Recruitment 2025
BEML Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि सहित विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले कर सकते हैं:
|
प्राधिकरण का नाम
|
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML)
|
पदों की संख्या
|
682
|
आयु सीमा
|
पदानुसार
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
12 सितंबर 2025
|
आवेदन शुल्क
|
सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ₹500/-
एससी/एसटी/दिव्यांग: निशुल्क
|
चयन प्रक्रिया
|
शॉर्टलिस्टिंग / लिखित परीक्षा
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://www.bemlindia.in/
BEML विभिन्न पदों के चयन प्रक्रिया क्या है?
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों को चयन निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी-
-
शॉर्टलिस्टिंग/ रिटन एग्जाम
-
स्किल टेस्ट/ इंटरव्यू
-
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
-
मेडिकल टेस्ट
-
मेरिट लिस्ट
BEML विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 682 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें मैनेजमेंट लेवल, मैनेजमेंट ट्रेनी, सिक्योरिटी एंड फायर गार्ड, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव (ITI) और नॉन एग्जीक्यूटिव और ITI सहित पद शामिल किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 सितंबर, 2025 तक पूरी कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bemlindia.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, BEML Various Posts Online Application Form 2025 पर जाएं।
स्टेप 3 फॉर्म भरने के लिए मांगा गया विवरण दर्ज करें।
स्टेप 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 6 फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
