HKRN Various Posts Recruitment 2025: हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 5000 पदों के लिए भर्तियां, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल्स जानें

Haryana Kaushal Rojgar Nigam Vacancy 2025: हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की ओर से कुल 5000 रिक्त पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। प्राधिकरण ने हरियाणा सरकार के विभागों के तहत HKRN विभिन्न पदों की भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है। इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।

इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 236 रुपये। वहीं एससी/एसटी/दिव्यांग वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 236 रुपये तय किया गया है। परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग/ई-चालान के माध्यम से ऑफलाइन किया जा सकता है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं।