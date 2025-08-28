HKRN Various Posts Recruitment 2025: हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 5000 पदों के लिए भर्तियां, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल्स जानें

Haryana Kaushal Rojgar Nigam Vacancy 2025: हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की ओर से कुल 5000 रिक्त पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। प्राधिकरण ने हरियाणा सरकार के विभागों के तहत HKRN विभिन्न पदों की भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है। इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।
इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 236 रुपये। वहीं एससी/एसटी/दिव्यांग वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 236 रुपये तय किया गया है। परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग/ई-चालान के माध्यम से ऑफलाइन किया जा सकता है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं।
HKRN Various Posts Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN)

पदों की संख्या

5000

आयु सीमा

25 से 45 वर्ष

आवेदन की अंतिम तिथि

30 सितंबर 2025

चयन प्रक्रिया


ऑफिशियल वेबसाइट

https://hkrnl.itiharyana.gov.in/
शैक्षणिक योग्यता: विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट से जीडीए/एएनएम/जीएनएम/बीएससी नर्सिंग/पोस्ट बीएससी नर्सिंग या समकक्ष योग्यता और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
HKRN Various Posts Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की ओर से कुल 5000 रिक्त पदों के लिए नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट hkrnl.itiharyana.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, एचकेआरएन विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 2025 भरें।
स्टेप 3 आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
स्टेप 4 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 5 आवेदन पत्र प्रिंट करें।
