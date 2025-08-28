GATE 2026 Registration Start Today
Focus
Quick Links

Bihar BPSC ATP Recruitment 2025: बिहार बीपीएससी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, यहां bpsc.bihar.gov.in से करें ऑनलाइन आवेदन

By Priyanka Pal
Aug 28, 2025, 17:49 IST

Bihar BPSC ATP Recruitment 2025: बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानर पद के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।

Bihar BPSC ATP Recruitment 2025
Bihar BPSC ATP Recruitment 2025

Bihar BPSC ATP Recruitment 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से असिस्टेंट टाउन प्लानर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 35 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए 22 सितंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। 

हालांकि 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष  निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

Bihar Assistant Town Planner Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवार नीचे टेबल में बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) 

पद का नाम 

असिस्टेंड टाउन प्लेनर

पदों की संख्या 

35

आवेदन की अंतिम तिथि 

22 सितंबर, 2025 

आवेदन शुल्क 

400 रुपये 

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://bpsc.bihar.gov.in/

Bihar Assistant Town Planner Vacancy 2025: डायरेक्ट लिंक 

नीचे टेबल में बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती 2025 के लिए डायरेक्ट लिंक दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के जरिए अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती 2025

डायरेक्ट लिंक 

Bihar Assistant Town Planner Vacancy 2025: आयु सीमा 

नीचे टेबल संबंधित भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा का विवरण दिया गया है। आयु सीमा में छूट के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है:

वर्ग 

आयु सीमा

न्यूनतम आयु

21 वर्ष

अधिकतम आयु

37 वर्ष (पुरुष) 

(महिला यूआर, बीसी/ ईबीसी-पुरुष और महिला

40 वर्ष

एससी/एसटी-पुरुष और महिला

42 वर्ष

बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानर बनने की शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए?

उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नगर नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन, शहरी नियोजन, नगर नियोजन, ग्राम नियोजन, परिवहन नियोजन, आवास या पर्यावरण नियोजन में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए । अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखने की सलाह दी जाती है।

बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे बताए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानर 2025 पर जाएं।

स्टेप 3 मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें।

स्टेप 4 मांगे गए विवरणों को दर्ज कर फॉर्म पूरा भरें।

स्टेप 5 अब आवेदन शुल्क का भुगतान करें। 

स्टेप 6 फॉर्म सब्मिट करने के बाद प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News