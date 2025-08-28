Bihar BPSC ATP Recruitment 2025: बिहार बीपीएससी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, यहां bpsc.bihar.gov.in से करें ऑनलाइन आवेदन

Bihar BPSC ATP Recruitment 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से असिस्टेंट टाउन प्लानर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 35 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए 22 सितंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। Bihar Assistant Town Planner Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं: प्राधिकरण का नाम बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) पद का नाम असिस्टेंड टाउन प्लेनर पदों की संख्या 35 आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर, 2025 आवेदन शुल्क 400 रुपये चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा ऑफिशियल वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in/

Bihar Assistant Town Planner Vacancy 2025: डायरेक्ट लिंक नीचे टेबल में बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती 2025 के लिए डायरेक्ट लिंक दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के जरिए अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती 2025 डायरेक्ट लिंक Bihar Assistant Town Planner Vacancy 2025: आयु सीमा नीचे टेबल संबंधित भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा का विवरण दिया गया है। आयु सीमा में छूट के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है: वर्ग आयु सीमा न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु 37 वर्ष (पुरुष) (महिला यूआर, बीसी/ ईबीसी-पुरुष और महिला 40 वर्ष एससी/एसटी-पुरुष और महिला 42 वर्ष बिहार असिस्टेंट टाउन प्लानर बनने की शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए?