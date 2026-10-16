Jiwaji University Supplementary Result 2026: B.Sc, B.Com, BCA और BBA सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट जारी, एक क्लिक में ऐसे करें चेक
Jiwaji University Supplementary Result 2026 OUT: जीवाजी यूनिवर्सिटी ने यूजी तीसरे वर्ष की सप्लीमेंट्री (NEP) और BMLT प्रथम वर्ष सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें B.Sc, B.Com, BCA और BBA जैसे कोर्स शामिल हैं। छात्र अपना रिजल्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट-jiwaji.edu पर देख सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।
Jiwaji University Supplementary Result 2026 OUT: जीवाजी यूनिवर्सिटी ने विभिन्न अंडर ग्रेजुएट (UG) कोर्सों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल-jiwaji.edu पर जाकर रोल नंबर दर्ज करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
Jiwaji University Result: इन कोर्सों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट हुए घोषित
विश्वविद्यालय द्वारा जारी कोर्सों के परिणामों की पूरी सूची निम्नलिखित है:
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BMLT 1st ईयर (सप्लीमेंट्री) परीक्षा, सितंबर-2024
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B.C.A. 3rd ईयर (NEP) सप्लीमेंट्री परीक्षा, सितंबर-2026
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B.B.A. 3rd ईयर (NEP) सप्लीमेंट्री परीक्षा, सितंबर-2026
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B.Sc. 3rd ईयर (प्राइवेट) (NEP) सप्लीमेंट्री परीक्षा, सितंबर-2026
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B.Com. 3rd ईयर (प्राइवेट) (NEP) सप्लीमेंट्री परीक्षा, सितंबर-2026
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B.Sc. (होम साइंस) तृतीय वर्ष (NEP) सप्लीमेंट्री परीक्षा, सितंबर-2026
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B.Sc. 3rd ईयर (रेगुलर) (NEP) सप्लीमेंट्री परीक्षा, सितंबर-2026
Jiwaji University Supplementary Result 2026 Download Link
जीवाजी यूनिवर्सिटी ने सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के परिणाम लिंक जारी कर दिए हैं, जिनमें B.Sc, B.Com, BCA और BBA की परीक्षाएं शामिल हैं।रिजल्ट jiwaji.edu पर उपलब्ध है। छात्र अपने कोर्स का चयन कर रोल नंबर दर्ज करके ऑनलाइन प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
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Jiwaji University Result 2026 Link
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Jiwaji University Result Notice
Jiwaji University Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?
विद्यार्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं:
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सबसे पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट jiwaji.edu पर जाएं।
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होमपेज पर 'Information Corner' के 'Result' सेक्शन पर क्लिक करें।
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अपनी परीक्षा का वर्ष (2026) और संबंधित कोर्स के आगे लिखे VIEW RESULT पर क्लिक करें।
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अपना रोल नंबर दर्ज करके View Marksheet बटन पर क्लिक करें।
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आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट लेकर रख लें।
jiwaji.edu result: मार्कशीट पर दिए जाने वाले विवरण
जीवाजी यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 की मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को उस पर निम्नलिखित आवश्यक विवरण चेक करने चाहिए:
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छात्र का नाम
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रोल नंबर
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एनरोलमेंट नंबर
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कोर्स और वर्ष का नाम
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कॉलेज का नाम
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विषयवार प्राप्त अंक
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कुल अंक
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रिजल्ट स्टेटस
Jiwaji University Supplementary Result 2026-हाइलाइट्स
छात्र जीवाजी विश्वविद्यालय के परिणामों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
विश्वविद्यालय का नाम
|
जीवाजी विश्वविद्यालय (Jiwaji University)
|
स्कीम
|
एनईपी
|
परीक्षा सत्र
|
सितंबर 2026
|
रिजल्ट तिथि
|
15 अक्टूबर 2026
|
रिजल्ट का माध्यम
|
ऑनलाइन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
jiwaji.edu
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.