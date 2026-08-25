RRB NTPC UG Result 2026 LIVE: यहां से डाउनलोड करें सभी ज़ोन के रिजल्ट PDF

RRB NTPC UG Result 2026 OUT: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in कल यानी 24 अगस्त 2026 को नॉन टैक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) अंडरग्रेजुएट (UG) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)-1 का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा विज्ञापन संख्या 07/2025 के तहत 07 मई से 09 मई और 13 जून से 20 जून 2026 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 3058 रिक्त पदों को भरा जाना है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ज़ोन वाइज रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 रिजल्ट की PDF में चयनित उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं। उम्मीदवार Ctrl+F का उपयोग करके अपना रोल नंबर डालकर नाम चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को सलेक्शन के अगले प्रोसेस यानी सीबीटी-2 के लिए बुलाया जाएगा। इसकी परीक्षा सितंबर 2026 में हो सकती है। परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप एग्जाम से 10 दिन पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइ पर जारी की जाएगी और कॉल ई-लेटर परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

RRB NTPC UG Result 2026 डाउनलोड PDF लिंक

आरआरबी ने अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, रांची, सिलिगुड़ी और तिरुवंतमपुरम ज़ोन एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभी और ज़ोन का रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आते ही यह ब्लॉग अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे दी गई टेबल देख सकते है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी ज़ोन वाइज रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा।

RRB NTPC UG CBT 1 Cut Off 2026 OUT: ज़ोन और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स यहां देखें