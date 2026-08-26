[लिंक एक्टिव] Railway RRB NTPC UG Scorecard 2026 जारी, यहां से चेक करें मार्क्स
RRB NTPC UG Scorecard 2026 OUT: CEN 07/2025 के तहत NTPC UG लेवल पोस्ट के लिए CBT-1 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए RRB NTPC UG Score Card 2026 का लिंक आज, 26 अगस्त 2026 को जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्कोर कार्ड ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB NTPC UG Scorecard 2026 OUT: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडरग्रेजुएट (UG) परीक्षा का RRB NTPC UG Scorecard 2026 आज, 26 अगस्त 2026 को जारी कर दिया है। इससे पहले रिजल्ट PDF में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए थे। अब परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अपना सेक्शन-वाइज मार्क्स और कुल स्कोर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। स्कोरकार्ड का लिंक सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे CBT-1 में क्वालिफाई हुए हों या नहीं।
Railway RRB NTPC UG Scorecard 2026 Link
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने 26 अगस्त 2026 को RRB NTPC UG CBT-1 (CEN 07/2025) के स्कोरकार्ड का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल rrb.digialm.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। CEN 07/2025 के तहत 3,058 पदों के लिए आयोजित CBT-1 परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से सेक्शन-वाइज मार्क्स और कुल स्कोर देख सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए स्कोरकार्ड का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।
क्लिक करें;-https://rrb.digialm.com//EForms/configuredHtml/33128/100181/login.html
RRB NTPC UG Score Card 2026 - हाइलाइट्स
रेलवे NTPC UG स्कोरकार्ड 2026 से संबंधित सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देखें।
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भर्ती बोर्ड का नाम
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रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
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परीक्षा का नाम
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RRB NTPC UG CBT-1
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CEN नंबर
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07/2025
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कुल रिक्त पद
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3,058 पद
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परीक्षा तिथि
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7 से 9 मई और 13 से 20 जून 2026
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स्कोरकार्ड जारी होने की तारीख
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26 अगस्त 2026
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स्कोरकार्ड जारी होने का समय
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शाम 5:00 बजे
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स्कोरकार्ड पोर्टल
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rrb.digialm.com
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लॉगिन विवरण
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रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि
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स्कोरकार्ड में जानकारी
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सेक्शन-वाइज अंक और कुल स्कोर
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CBT-2 परीक्षा तिथि
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17 सितंबर 2026
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स्कोरकार्ड का माध्यम
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ऑनलाइन
RRB NTPC UG CBT 1 स्कोरकार्ड 2026 कैसे चेक करें?
RRB NTPC UG CBT-1 परीक्षा में शामिल उम्मीदवार स्कोरकार्ड जारी होने के बाद इसे ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने क्षेत्र की आधिकारिक RRB वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर RRB एनटीपीसी UG स्कोरकार्ड 2026 (CEN 07/2025) लिंक खोलें और रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्म तिथि/पासवर्ड से लॉगिन करें। सबमिट करने के बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें दिए गए विवरण जांचकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट लेकर रख लें।
RRB NTPC अंडरग्रेजुएट मार्किंग स्कीम और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है?
RRB NTPC अंडरग्रेजुएट परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 1 अंक दिया जाता है, जबकि गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित हैं। GEN और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत, OBC-NCL और SC के लिए 30 प्रतिशत, जबकि ST उम्मीदवारों के लिए 25 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है। PwBD उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों के आधार पर न्यूनतम अंकों में 2 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.