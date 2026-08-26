[लिंक एक्टिव] Railway RRB NTPC UG Scorecard 2026 जारी, यहां से चेक करें मार्क्स

RRB NTPC UG Scorecard 2026 OUT: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडरग्रेजुएट (UG) परीक्षा का RRB NTPC UG Scorecard 2026 आज, 26 अगस्त 2026 को जारी कर दिया है। इससे पहले रिजल्ट PDF में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए थे। अब परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अपना सेक्शन-वाइज मार्क्स और कुल स्कोर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। स्कोरकार्ड का लिंक सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे CBT-1 में क्वालिफाई हुए हों या नहीं। Railway RRB NTPC UG Scorecard 2026 Link रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने 26 अगस्त 2026 को RRB NTPC UG CBT-1 (CEN 07/2025) के स्कोरकार्ड का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल rrb.digialm.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। CEN 07/2025 के तहत 3,058 पदों के लिए आयोजित CBT-1 परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से सेक्शन-वाइज मार्क्स और कुल स्कोर देख सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए स्कोरकार्ड का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।

क्लिक करें;-https://rrb.digialm.com//EForms/configuredHtml/33128/100181/login.html RRB NTPC UG Score Card 2026 - हाइलाइट्स रेलवे NTPC UG स्कोरकार्ड 2026 से संबंधित सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देखें। भर्ती बोर्ड का नाम रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) परीक्षा का नाम RRB NTPC UG CBT-1 CEN नंबर 07/2025 कुल रिक्त पद 3,058 पद परीक्षा तिथि 7 से 9 मई और 13 से 20 जून 2026 स्कोरकार्ड जारी होने की तारीख 26 अगस्त 2026 स्कोरकार्ड जारी होने का समय शाम 5:00 बजे स्कोरकार्ड पोर्टल rrb.digialm.com लॉगिन विवरण रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि स्कोरकार्ड में जानकारी सेक्शन-वाइज अंक और कुल स्कोर CBT-2 परीक्षा तिथि 17 सितंबर 2026 स्कोरकार्ड का माध्यम ऑनलाइन RRB NTPC UG CBT 1 स्कोरकार्ड 2026 कैसे चेक करें? RRB NTPC UG CBT-1 परीक्षा में शामिल उम्मीदवार स्कोरकार्ड जारी होने के बाद इसे ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने क्षेत्र की आधिकारिक RRB वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर RRB एनटीपीसी UG स्कोरकार्ड 2026 (CEN 07/2025) लिंक खोलें और रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्म तिथि/पासवर्ड से लॉगिन करें। सबमिट करने के बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें दिए गए विवरण जांचकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट लेकर रख लें।