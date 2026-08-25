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RRB NTPC UG CBT 1 Cut Off 2026 OUT: ज़ोन और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स यहां देखें

By Vijay Pratap Singh
Last Updated: Aug 25, 2026, 09:05 IST

RRB NTPC UG CBT 1 Cut-Off Marks 2026 OUT: उम्मीदवार जिन्होंने 7 मई से 20 जून 2026 तक आयोजित आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड ने ज़ोन वाइज रिजल्ट के साथ कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं।

RRB NTPC UG CBT 1 Cut-Off Marks 2026 यहां देखें।
RRB NTPC UG CBT 1 Cut-Off Marks 2026 यहां देखें।

RRB NTPC UG CBT 1 Cut-Off Marks 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 24 अगस्त 2026 को RRB NTPC UG CBT 1 Result 2026 के साथ ज़ोन-वाइज और कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। CEN 07/2025 के तहत आयोजित इस भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने संबंधित RRB की वेबसाइट पर जाकर कट ऑफ PDF चेक कर सकते हैं। CBT 1 में सफल अभ्यर्थियों को अब CBT 2 परीक्षा में शामिल होना होगा, जो 17 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। 

Zone-Category-Wise RRB NTPC UG Cut-off Marks 2026 

अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में RRB NTPC UG CBT 1 के लिए कैटेगरी और ज़ोन वाइज कट ऑफ का विवरण देख सकते हैं। 

RRB अहमदाबाद NTPC UG कटऑफ अंक

श्रेणी

UR

SC

ST

OBC

EWS

ESM

1

75.75

67.66

60.51

71.54

71.00

30.26

3

75.27

71.01

63.13

70.97

4

74.33

73.26

RRB मुजफ्फरपुर NTPC UG कटऑफ अंक

श्रेणी

UR

SC

ST

OBC

EWS

ESM

1

82.82

72.55

71.03

81.17

79.53

RRB चंडीगढ़ NTPC UG कटऑफ अंक

श्रेणी

UR

SC

ST

OBC

EWS

ESM

1

84.94

78.70

71.70

81.13

81.90

67.1437

3

84.08

64.45

80.80

4

85.80

78.75

70.79

80.52

81.58

61.74

RRB तिरुवनंतपुरम NTPC UG कटऑफ अंक

श्रेणी

UR

SC

ST

OBC

EWS

ESM

1

79.81

72.84

68.01

76.90

73.68

52.14

4

80.60

74.14

RRB बिलासपुर NTPC UG कटऑफ अंक

श्रेणी

UR

SC

ST

OBC

EWS

1

78.72228

70.35225

65.72214

75.80303

71.50874

2

75.89560

69.36027

64.43680

74.44560

70.70538

3

77.38513

69.60014

75.45273

70.36634

RRB गोरखपुर NTPC UG कटऑफ अंक

श्रेणी

UR

SC

ST

OBC

EWS

1

82.61633

74.65977

69.94246

79.92547

79.06885

2

85.55678

84.55988

3

83.40928

79.98838

RRB सिलीगुड़ी NTPC UG कटऑफ अंक

श्रेणी

UR

SC

ST

OBC

EWS

2

80.00000

74.72697

74.71743

74.00000

4

75.78424

RRB रांची NTPC UG कटऑफ अंक

श्रेणी

UR

SC

ST

OBC

EWS

1

83.10119

75.69293

72.89260

80.10702

78.22775

3

83.52696

75.60628

80.40493

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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First Published: Aug 25, 2026, 09:05 IST

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