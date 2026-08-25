RRB NTPC UG CBT 1 Cut Off 2026 OUT: ज़ोन और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स यहां देखें
RRB NTPC UG CBT 1 Cut-Off Marks 2026 OUT: उम्मीदवार जिन्होंने 7 मई से 20 जून 2026 तक आयोजित आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड ने ज़ोन वाइज रिजल्ट के साथ कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं।
RRB NTPC UG CBT 1 Cut-Off Marks 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 24 अगस्त 2026 को RRB NTPC UG CBT 1 Result 2026 के साथ ज़ोन-वाइज और कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। CEN 07/2025 के तहत आयोजित इस भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने संबंधित RRB की वेबसाइट पर जाकर कट ऑफ PDF चेक कर सकते हैं। CBT 1 में सफल अभ्यर्थियों को अब CBT 2 परीक्षा में शामिल होना होगा, जो 17 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
Zone-Category-Wise RRB NTPC UG Cut-off Marks 2026
अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में RRB NTPC UG CBT 1 के लिए कैटेगरी और ज़ोन वाइज कट ऑफ का विवरण देख सकते हैं।
RRB अहमदाबाद NTPC UG कटऑफ अंक
|
श्रेणी
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
ESM
|
1
|
75.75
|
67.66
|
60.51
|
71.54
|
71.00
|
30.26
|
3
|
75.27
|
71.01
|
63.13
|
—
|
70.97
|
—
|
4
|
74.33
|
—
|
—
|
73.26
|
—
|
—
RRB मुजफ्फरपुर NTPC UG कटऑफ अंक
|
श्रेणी
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
ESM
|
1
|
82.82
|
72.55
|
71.03
|
81.17
|
79.53
|
—
RRB चंडीगढ़ NTPC UG कटऑफ अंक
|
श्रेणी
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
ESM
|
1
|
84.94
|
78.70
|
71.70
|
81.13
|
81.90
|
67.1437
|
3
|
84.08
|
—
|
64.45
|
80.80
|
—
|
—
|
4
|
85.80
|
78.75
|
70.79
|
80.52
|
81.58
|
61.74
RRB तिरुवनंतपुरम NTPC UG कटऑफ अंक
|
श्रेणी
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
ESM
|
1
|
79.81
|
72.84
|
68.01
|
76.90
|
73.68
|
52.14
|
4
|
80.60
|
74.14
|
—
|
—
|
—
|
—
RRB बिलासपुर NTPC UG कटऑफ अंक
|
श्रेणी
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
1
|
78.72228
|
70.35225
|
65.72214
|
75.80303
|
71.50874
|
2
|
75.89560
|
69.36027
|
64.43680
|
74.44560
|
70.70538
|
3
|
77.38513
|
69.60014
|
—
|
75.45273
|
70.36634
RRB गोरखपुर NTPC UG कटऑफ अंक
|
श्रेणी
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
1
|
82.61633
|
74.65977
|
69.94246
|
79.92547
|
79.06885
|
2
|
85.55678
|
—
|
—
|
84.55988
|
—
|
3
|
83.40928
|
—
|
—
|
79.98838
|
—
RRB सिलीगुड़ी NTPC UG कटऑफ अंक
|
श्रेणी
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
2
|
80.00000
|
74.72697
|
—
|
74.71743
|
74.00000
|
4
|
75.78424
|
—
|
—
|
—
|
—
RRB रांची NTPC UG कटऑफ अंक
|
श्रेणी
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
1
|
83.10119
|
75.69293
|
72.89260
|
80.10702
|
78.22775
|
3
|
83.52696
|
75.60628
|
—
|
80.40493
|
—
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.