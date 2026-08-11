12th August School Holiday: क्या 12 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल? भारी बारिश और मौसम अलर्ट के चलते किन राज्यों में रहेगी छुट्टी? जानें पूरी रिपोर्ट
Is School Closed Tomorrow? मानसून के उग्र रूप और देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, जलभराव तथा स्थानीय आयोजनों के बीच पेरेंट्स और छात्र के मन में यह सवाल है कि क्या 12 अगस्त 2026 को देश भर में स्कूल बंद रहेंगे।
Are Schools Closed On August 12? मानसून के उग्र रूप और देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, जलभराव तथा स्थानीय आयोजनों के बीच पेरेंट्स और छात्र के मन में यह सवाल है कि क्या 12 अगस्त 2026 को देश भर में स्कूल बंद रहेंगे। भारत सरकार या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त को किसी पूरे देश के लिए Nationwide School Holiday की घोषणा नहीं की गई है।
हालांकि, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनियों और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कई राज्यों के विशिष्ट जिलों में District Administration ने स्कूल बंद रखने या स्थिति के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
State-Wise School Holiday Status: 12 अगस्त छुट्टी स्थिति तालिका
अलग-अलग राज्यों में 12 अगस्त 2026 के दिन शिक्षण संस्थानों के खुलने या बंद रहने की अद्यतन स्थिति नीचे दी गई टेबल में दर्शाया गया है:
|
राज्य / क्षेत्र
|
छुट्टी की स्थिति
|
मुख्य कारण / स्थिति
|
दिल्ली-एनसीआर एवं हरियाणा
|
सामान्य रूप से खुले (Open)
|
कोई आधिकारिक राज्यव्यापी छुट्टी घोषित नहीं
|
मध्य प्रदेश (भोपाल, सीहोर, विदिशा आदि)
|
जिला स्तरीय निर्णय (District Level)
|
पश्चिम व पूर्व मध्य प्रदेश में भारी बारिश व ऑरेंज/येलो अलर्ट
|
राजस्थान (पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र)
|
अलर्ट जारी (School Alert)
|
IMD द्वारा अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट; स्थानीय प्रशासन की समीक्षा जारी
|
बिहार (उत्तरी बिहार व सीमांचल)
|
सामान्य रूप से खुले / अलर्ट जारी
|
20 से अधिक जिलों में मेघगर्जन व बारिश का येलो अलर्ट
|
हिमाचल प्रदेश (चंबा, कांगड़ा, मंडी)
|
सामान्य रूप से खुले (Open)
|
यद्यपि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है
|
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी व मध्य जिले)
|
जिला प्रशासन आदेशानुसार
|
स्थानीय परिस्थिति व लगातार बारिश के आधार पर जिला स्तरीय निर्देश
12th August School Holiday: मानसून का प्रभाव और जिला स्तर पर लिए जा रहे फैसले
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मौसम विभाग (IMD) की चेतावनी: मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और बिहार के कई जिलों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय जिलाधिकारी (DM) तत्काल प्रभाव से अवकाश की घोषणा कर सकते हैं।
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जिलाधिकारी का विशेषाधिकार: जब मौसम या जलभराव की स्थिति बिगड़ती है, तो राज्य सरकार के बजाय संबंधित जिले के जिलाधिकारी ही प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी करते हैं।
विद्यार्थियों के लिए ट्रेंडिंग व उपयोगी जानकारी: क्या करें छात्र?
1. ऑफिशियल नोटिस पर ही विश्वास करें: सोशल मीडिया पर चल रही छुट्टी संबंधी Fake News से बचें। केवल अपने विद्यालय के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, नोटिस बोर्ड या जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से जारी सूचना को ही अंतिम मानें।
2. आंतरिक एग्जाम व असिस्मेंट: यदि आपके स्कूल में 12 अगस्त को कोई पूर्व निर्धारित एग्जाम या प्रैक्टिकल आयोजित होना है, तो बिना स्कूल प्रबंधन से पुष्टि किए अनुपस्थित न रहें, क्योंकि विशेष एग्जाम के लिए नियम अलग हो सकते हैं।
3. डिजिटल पढ़ाई और ऑनलाइन क्लासेज: भारी बारिश के कारण जिन क्षेत्रों में Physical Classes पोस्टपोन की जाती हैं, वहां विद्यालय ऑनलाइन मोड से पढ़ाई संचालित कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट का डिजिटल बैकअप तैयार रखें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.