UPPSC HMO Admit Card 2026: यूपी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

UPPSC Medical Officer Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर दिनांक 22 अक्टूबर 2026 को यूपी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की स्क्रीनिंग परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 24 अक्टूबर 2026 को यूपी राज्य के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। यूपीपीएससी विज्ञापन संख्या D-6/E-1/2025 के तहत होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के कुल 265 रिक्त पदों को भरना चाहता है। यूपी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेंडेशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

UPPSC Homeopathic Medical Officer Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक

यूपी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।