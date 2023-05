IPL Final 2023: फाइनल में ये 05 खिलाड़ी मचा सकते है धमाल, यह हो सकती है धोनी-पांड्या की प्लेयिंग 11

IPL 2023 Final: क्रिकेट की सबसे बड़े T20 लीग की गूंज अब अपने चरम पर पहुंच गई है. आज आईपीएल 2023 के विजेता का पता चल जायेगा. इस फाइनल मुकाबले के लिए धोनी और पांड्या की टीमें आमने सामने होंगी.

आईपीएल 2023 का फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स के बीच देश के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी में खेला जायेगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है.

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का अभी तक का यह सफ़र काफी रोमांचित करने वाला रहा है. इस सीजन कई बड़े रिकॉर्ड बने जो आईपीएल इतिहास में पहले नहीं दर्ज किये गए थे. साथ ही यह धोनी का 250 पांचवां आईपीएल मैच भी होगा.

One step away 🎢



Chennai Super Kings and Gujarat Titans have had an eventful journey to #TATAIPL 2023 #Final 💯



As they get ready for the summit clash 🏆, take a look at the Road to the Final of the two teams 👌🏻👌🏻#CSKvGT | @ChennaiIPL | @gujarat_titans pic.twitter.com/Eq6YtwOpZY