IPL 2023 में टूटा एक सीज़न में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड, यह खिलाड़ी लगा सकता है सर्वाधिक छक्के

आईपीएल 2023 में, एक आईपीएल सीज़न में सर्वाधिक छक्के लगने का रिकॉर्ड टूट गया. आईपीएल 2023 में लीग स्टेज के मैच खत्म होने तक 1,066 छक्के लग चुके है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

इससे पहले आईपीएल 2022 में सर्वाधिक छक्के लगे थे, 2022 के आईपीएल सीजन में 1,062 छक्के लगे थे. आईपीएल 2023 में किसी खिलाड़ी द्वारा लगाये गए सर्वाधक छक्को की बात करें तो RCB के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने 36 छक्के लगाये है.

आईपीएल 2023 की बात करें तो अभी इस सीजन के प्लेऑफ के चार मैच बचें है जिसमें फाइनल मैच भी शामिल है. निश्चित तौर पर आगे आने वाले मैचों में अभी और छक्के देखने को मिलेंगे. इस सीजन टॉप तीन सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो फाफ डुप्लेसी (36), चेन्नई के शिवम दुबे (33) और ग्लेन मैक्सवेल (31) ने सर्वाधिक छक्के लगाए हैं.

इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर बल्लेबाज शिवम दुबे के पास इस सीजन सर्वाधिक छक्के लगाने का मौका है क्योंकि अभी तक सबसे अधिक छक्के लगाने वाले फाफ डुप्लेसी की टीम आईपीएल 2023 से बाहर हो चुकी है. 31 छक्के लगाने वाले ग्लेन मैक्सवेल भी RCB की टीम से ही खेलते है.

ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि शिवम दुबे इस वर्ष सबसे अधिक छक्को के साथ टूर्नामेंट फिनिश कर सकते है. गौरतलब है कि धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई टूर्नामेंट में लीग मैचों के बाद पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर फिनिश किया है.

