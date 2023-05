Speedtest Global Index 2023: सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड वाले टॉप 10 देश कौनसे हैं? जानें भारत की रैंक

Speedtest Global Index 2023: इन्टरनेट स्पीडटेस्ट करने वाली टेक फर्म ऊकला (Ookla) ने हाल ही में ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट जारी की है. इसके तहत ग्लोबल लेवल पर विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी की गयी है.

खाड़ी देश क़तर वैश्विक स्तर पर 189.98 MBPS की औसत डाउनलोड स्पीड के साथ पहले स्थान पर है. स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में दुनिया के शहरों की इंटरनेट स्पीड रैंकिंग शामिल जाती है.

ऊकला फर्म ने हाल ही में विभिन्न देशों में इन्टरनेट स्पीडटेस्ट पर एक डेटा जारी किया है, इसमें मोबाइल डेटा स्पीड और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डेटा स्पीड की परफॉरमेंस को शामिल किया गया है.

April 2023 Speedtest Global Index: Ookla



As per the latest results announced, India reached 60th position in Mobile speeds and 83rd in Broadband speeds.



Median download speeds in mobile is still at 36.35Mbps. 5G roll out by end of this year might push the speeds up and ranking… pic.twitter.com/7iolxhtdVJ