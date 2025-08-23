Weekly Current Affairs Quiz 18 से 24 अगस्त 2025: ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस भारतीय ने जीता?

Breaking News

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से फीचर फिल्म "शेप ऑफ मोमो, एक्सरसाइज “समन्वय शक्ति 2025 आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है. 1. त्रिबेनी राय की डेब्यू फीचर फिल्म "शेप ऑफ मोमो" किस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चुनी गई है? a) कान्स फिल्म फेस्टिवल b) बर्लिन फिल्म फेस्टिवल c) बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल d) वेनिस फिल्म फेस्टिवल 1. c) बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल "शेप ऑफ मोमो" (Shape of Momo) को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (BIFF) 2025 के विजन सेक्शन में आधिकारिक रूप से चुना गया है, जो राय के करियर का एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। 2. एक्सरसाइज “समन्वय शक्ति 2025” का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? a) नागालैंड b) असम c) मिजोरम d) त्रिपुरा 2. b) असम

भारतीय सेना ने एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 की शुरुआत 20 अगस्त को की। यह अभ्यास मुख्य रूप से असम के तिनसुकिया जिले के लाइपुली में आयोजित हो रहा है, जबकि इसकी समानांतर गतिविधियाँ मणिपुर में भी चलाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य सेना, वायुसेना, पुलिस, राज्य प्रशासन, NDRF, SDRF, मेडिकल टीमों, BRO, GREF, रेलवे, और बड़े औद्योगिक संगठनों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करना है। 3. दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त (Commissioner) के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? a) संजय अरोड़ा b) एसबीके सिंह c) सतीश गोलचा d) राकेश अस्थाना 3. c) सतीश गोलचा 1992 बैच के AGMUT कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को 21 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया। वे दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त बने। उन्होंने एसबीके सिंह की जगह ली, जिन्होंने केवल 21 दिन तक यह पद संभाला था। 4. भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (National Space Day) कब मनाया जाता है?

a) 15 अगस्त b) 20 जुलाई c) 23 अगस्त d) 2 अक्टूबर 4. c) 23 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में घोषणा की थी कि 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (National Space Day) के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन भारत के ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 2025 में इसका दूसरा संस्करण मनाया जा रहा है। 5. किस भारतीय तिकड़ी ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? a) अर्जुन बाबूता, रुद्राक्ष पाटिल, किरण जाधव b) अभिनव बिंद्रा, जीतू राय, सौरभ चौधरी c) मनु भाकर, दिव्यांश पंवार, असीम कुमार d) गगन नारंग, अंजुम मौदगिल, मेहुली घोष 5. a) अर्जुन बाबूता, रुद्राक्ष पाटिल, किरण जाधव अर्जुन बाबूता, रुद्राक्ष पाटिल और किरण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने गुरुवार को कजाकिस्तान के श्यामकेंट में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में टीम स्वर्ण पदक जीता। तीनों निशानेबाजों ने कुल 1892.5 अंक अर्जित किए, जो चीन के 1889.2 अंक से अधिक है, जो ली शियानहाओ, लू डिंगके और वांग होंगहाओ की तिकड़ी द्वारा बनाए गए थे।

6. 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? A) नई दिल्ली B) अहमदाबाद C) मुंबई D) भोपाल 6. B) अहमदाबाद 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई विशेष आम बैठक (SGM) में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने भारत की 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स मेज़बानी की बोली को औपचारिक मंज़ूरी दी। अहमदाबाद को मेज़बान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जहां सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव समेत अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मौजूद होंगी। कनाडा के हटने के बाद भारत का दावेदारी में पलड़ा और भारी हो गया है। 7. जुलाई 2025 का ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को मिला? A) विराट कोहली B) शुभमन गिल C) रोहित शर्मा D) ऋषभ पंत 7. B) शुभमन गिल शुभमन गिल को जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज़ में शानदार बल्लेबाज़ी के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही वे इतिहास में पहले पुरुष क्रिकेटर बने, जिन्होंने यह अवार्ड चार बार जीता है। इससे पहले वे जनवरी 2023, सितंबर 2023 और फरवरी 2025 में भी यह सम्मान प्राप्त कर चुके थे।