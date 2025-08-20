CGBSE Supplementary Results 2025
भारतीय रेलवे ने पहली बार पटरियों पर लगने वाले डिटैचेबल सोलर ट्रैक पैनल किया लांच, देखें डिटेल्स

इस प्रायोगिक प्रोजेक्ट के तहत, पटरियों के नीचे लगे स्लीपरों पर हटाए जा सकने वाले सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट BLW वर्कशॉप की लाइन नंबर 19 पर लगाया गया है। 

ByBagesh Yadav
Aug 20, 2025, 19:43 IST

बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। उन्होंने चालू रेलवे पटरियों के बीच देश की पहली डिटैचेबल सोलर पैनल प्रणाली लगाकर इतिहास रचा है। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर इस प्रोजेक्ट का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया।

रेलवे स्लीपरों पर सोलर पैनल

इस प्रायोगिक प्रोजेक्ट के तहत, पटरियों के नीचे लगे स्लीपरों पर हटाए जा सकने वाले सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट BLW वर्कशॉप की लाइन नंबर 19 पर लगाया गया है। इसमें स्वदेशी तरीके से सोलर पैनल इस तरह लगाए गए हैं कि रेल यातायात में कोई रुकावट न आए। साथ ही, ट्रैक की मरम्मत के समय इन पैनलों को आसानी से हटाया भी जा सकता है।

भारतीय रेलवे के ग्रीन मिशन को समर्थन

यह प्रोजेक्ट जलवायु परिवर्तन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के भारतीय रेलवे के मिशन का समर्थन करता है। महाप्रबंधक ने इस उपलब्धि के लिए मुख्य विद्युत सेवा इंजीनियर भारद्वाज चौधरी और उनकी टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट BLW की संपत्ति पर मौजूदा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को और बेहतर बनाता है।

सिंह ने कहा, "यह प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को एक नया नजरिया तो देता ही है, साथ ही यह भविष्य में भारतीय रेलवे में ग्रीन एनर्जी उत्पादन के लिए एक मजबूत मॉडल के रूप में भी काम करेगा।"

तकनीकी चुनौतियों पर कंट्रोल

ट्रेनों के गुजरने से होने वाले कंपन को कम करने के लिए रबर माउंटिंग पैड का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, पैनलों को कंक्रीट के स्लीपरों से मजबूती से चिपकाने के लिए एपॉक्सी एडहेસिव का उपयोग किया गया है। इन पैनलों की सफाई भी आसान है। ट्रैक पर काम करने के लिए, सिर्फ चार बोल्ट खोलकर इन्हें हटाया जा सकता है।

प्रोजेक्ट का मुख्य विवरण

ट्रैक की लंबाई: 70 मीटर

स्थापित सोलर प्लांट की क्षमता: 15 KWp

सोलर पैनलों की संख्या: 28

पावर डेंसिटी: 240 KWp/किलोमीटर

एनर्जी डेंसिटी: 960 यूनिट/किलोमीटर/दिन

भविष्य की संभावनाएं

अधिकारियों के अनुसार, इस प्रणाली को यार्ड लाइनों पर बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह भारतीय रेलवे के 1.2 लाख किलोमीटर लंबे नेटवर्क में पटरियों के बीच की खाली जगह का इस्तेमाल करता है। प्रति किलोमीटर इसकी वार्षिक क्षमता 3.21 लाख यूनिट होने का अनुमान है।

PM और CM को पद से हटाने वाले तीन नए बिल कौन से है, किन हालात में होगी कार्रवाई? जानें सब कुछ

