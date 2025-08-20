PM और CM को पद से हटाने वाले तीन नए बिल कौन से है, किन हालात में होगी कार्रवाई? जानें सब कुछ

भारत सरकार अब संवैधानिक ढांचे में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार (20 अगस्त 2025) को लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश किया है, जिनका उद्देश्य प्रधानमंत्री (PM), केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री (CM) और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का कानूनी आधार प्रदान करना है। अभी संविधान में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था मौजूद नहीं है। विपक्ष के लोग इस बिल का विरोध कर रहे है। PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: युवाओं को ₹15000 देने के लिए मोदी सरकार ने खोला पोर्टल, इस तरह मिलेंगे पैसे तीनों विधेयक के नाम क्या है: संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025

केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 नए कानून के दायरे में आने वाले पदाधिकारी: प्रधानमंत्री

केंद्रीय मंत्री

मुख्यमंत्री (राज्यों के)

राज्यों के मंत्री

केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्री (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर आदि)

Laid the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025 in the Lok Sabha. pic.twitter.com/wsohG2UP6x — Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2025 पद से किस स्थिति में हटाया जायेगा: विधेयकों में कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, जिसकी सज़ा कम से कम 5 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, और वह लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन पद से हटाना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटाएँगे।

मुख्यमंत्री को राज्यपाल हटाएँगे।

राज्य मंत्री को मुख्यमंत्री हटाएँगे।

केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल हटाएँगे। रिहाई के बाद फिर नियुक्ति संभव विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि मंत्री या मुख्यमंत्री हिरासत से रिहा हो जाते हैं, तो उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी हटाना केवल हिरासत की अवधि के दौरान बाध्यकारी प्रावधान होगा।