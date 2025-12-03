UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 Link: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर जारी, डाउनलोड करें असिस्टेंट टीचर हॉल टिकट

UP LT Grade Admit Card 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने यूपी एलटी ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब असिस्टेंट टीचर परीक्षा 2025 के हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी एलटी ग्रेड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।
यूपी एलटी ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक
उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट से UPPSC LT ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और पेज पर दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड का उपयोग करना होगा। UPPSC LT टीचर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
UP LT Grade Admit Card 2025 Link
Download UPPSC LT Grade Teacher Previous Year Papers
यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में UPPSC असिस्टेंट टीचर एडमिट कार्ड 2025 के बारे में सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।
संगठन का नाम
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
पद का नाम
असिस्टेंट टीचर, ट्रेनड ग्रेजुएट ग्रेड
विज्ञापन संख्या (Advt No.)
A-5/E-1/2025
परीक्षा का नाम
असिस्टेंट टीचर, ट्रेनड ग्रेजुएट ग्रेड (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा 2025
रिक्तियों की संख्या
7,466
परीक्षा तिथि
6, 7, 21 दिसंबर 2025; 17, 18, 24, 25 जनवरी 2026
आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल्स
रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और लिंग
चयन प्रक्रिया क्या है?
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains)
आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
uppsc.up.nic.in
यूपी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करके आसानी से अपना यूपी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
आधिकारिक वेबसाइट -uppsc.up.nic.in पर जाएं।
होम पेज पर एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में, Click Here to Download Admit Card for Advt. No. A-5/E-1/2025, Assistant Teacher, Trained Graduate Grade (Male/Female Branch) Examination -2025” लिंक पर क्लिक करें।
फिर उम्मीदवार “Download Admit Card” बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद लॉगिन पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें।
“Download Admit Card” बटन पर क्लिक करें।
- आपका UP LT ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखेगा। इसे डाउनलोड और प्रिंट कर लें।
