UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 Link: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर जारी, डाउनलोड करें असिस्टेंट टीचर हॉल टिकट

UP LT Grade Admit Card 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने यूपी एलटी ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब असिस्टेंट टीचर परीक्षा 2025 के हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी एलटी ग्रेड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

यूपी एलटी ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट से UPPSC LT ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और पेज पर दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड का उपयोग करना होगा। UPPSC LT टीचर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

UP LT Grade Admit Card 2025 Link यहां क्लिक करें

Download UPPSC LT Grade Teacher Previous Year Papers