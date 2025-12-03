Rajasthan Patwari Result 2025
UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 Link: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर जारी, डाउनलोड करें असिस्टेंट टीचर हॉल टिकट

By Vijay Pratap Singh
Dec 3, 2025, 13:46 IST

UP LT Grade Admit Card 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने यूपी एलटी ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब असिस्टेंट टीचर परीक्षा 2025 के हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी एलटी ग्रेड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

UP LT Grade Admit Card 2025 OUT
UP LT Grade Admit Card 2025 OUT

यूपी एलटी ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट से UPPSC LT ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और पेज पर दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड का उपयोग करना होगा। UPPSC LT टीचर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

UP LT Grade Admit Card 2025 Link

यहां क्लिक करें

Download UPPSC LT Grade Teacher Previous Year Papers

यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025- हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में UPPSC असिस्टेंट टीचर एडमिट कार्ड 2025 के बारे में सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।

संगठन का नाम

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

पद का नाम 

असिस्टेंट टीचर, ट्रेनड ग्रेजुएट ग्रेड 

विज्ञापन संख्या (Advt No.)

A-5/E-1/2025

परीक्षा का नाम 

असिस्टेंट टीचर, ट्रेनड ग्रेजुएट ग्रेड (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा 2025

रिक्तियों की संख्या

7,466

परीक्षा तिथि 

6, 7, 21 दिसंबर 2025; 17, 18, 24, 25 जनवरी 2026

आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल्स

रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और लिंग

चयन प्रक्रिया क्या है?

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains)

आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

uppsc.up.nic.in

यूपी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करके आसानी से अपना यूपी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट -uppsc.up.nic.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में, Click Here to Download Admit Card for Advt. No. A-5/E-1/2025, Assistant Teacher, Trained Graduate Grade (Male/Female Branch) Examination -2025” लिंक पर क्लिक करें।

  3. फिर उम्मीदवार “Download Admit Card” बटन पर क्लिक करें।

  4. इसके बाद लॉगिन पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें।

  5. Download Admit Card” बटन पर क्लिक करें।

  6. आपका UP LT ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखेगा। इसे डाउनलोड और प्रिंट कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

